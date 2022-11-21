Мирошниченко сделал 2 передачи в первом матче в сезоне ВХЛ. Фарм-клуб «Авангарда» обыграл «Кузню»
Иван Мирошниченко сделал две результативных передачи в первом матче в сезоне ВХЛ.
18-летний нападающий сыграл за «Омских Крыльев» в игре регулярного чемпионата против новокузнецкого «Металлурга» (3:2).
Форварда заявили во втором звене вместе с Максимом Махриным и Владимиром Машковым.
Именно Машков забросил две шайбы после передач Мирошниченко, в том числе победную за 26 секунд до конца третьего периода.
Первые игры нынешнего сезона Мирошниченко, благополучно прошедший курс лечения, провел в составе «Омских Ястребов». Форвард набрал 8 (6+2) очков в 6 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
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