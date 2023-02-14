«Югра» в 3-й раз подряд выиграла Кубок Шелкового пути, заняв 1-е место в регулярке ВХЛ

Теги Югра ВХЛ Кубок Петрова Василий Филипенко ТАСС Хоккей

«Югра» в 3-й раз подряд выиграла Кубок Шелкового пути, заняв 1-е место в ВХЛ.

Команда под руководством Эдуарда Занковца набрала 74 очка в 48 матчах чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути», опередив новокузнецкий «Металлург» и «Сокол».

«Югра» показывает стабильный хоккей и яркую игру, что радует. Поздравляю всех с этим историческим достижением. Регулярно в «Югре» себя очень хорошо показывают молодые игроки, а опытные хоккеисты обретают второе дыхание.

Основная борьба в этом спортивном сезоне еще впереди, ведь совсем скоро начнется розыгрыш Кубка Петрова, а это, зачастую, уже совсем иной хоккей», – сказал гендиректор клуба Василий Филипенко. 

Клуб из Ханты-Мансийска вернулся в ВХЛ в 2018 году. «Югра» является трехкратным чемпионом лиги (2009, 2010, 2021 годы). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Интересно Сургутнефтегаз не хочет помочь клубу ?
А то на деньги налогоплательщиков живут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий