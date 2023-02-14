18-летний сын Еременко Максим включен в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком»

Максим Еременко включен в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком».

Он заявлен вторым вратарем.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 14 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

18-летний Максим Еременко – сын экс-голкипера «Динамо», а ныне руководителя системы вратарей клуба Александра Еременко.

Он еще не играл в КХЛ. В нынешнем сезоне Максим провел 12 матчей за МХК «Динамо», отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 1,96.