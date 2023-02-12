Михаил Григоренко: «Плей-офф начался, можно считать. У ЦСКА через день игры с соседями по таблице»

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко высказался после матча с « » (3:2 Б).

«Одной рукой забил [буллит], как Форсберг. Пару раз уже забивал за карьеру. Сидел на лавке и думал, что сделать. Подумал, что удивлю голкипера, если так сделаю. Все получилось.

Хорошая атмосфера, здесь всегда напряженные игры. Немножко вязкая игра, было много мелких зацепов, борьбы. 2:2 – думаю, счет по игре. Овертайм активный и интересный получился.

Уже можно считать, что плей-офф начался. Впереди непростой календарь, игры через день с соперниками, которые рядом с нами в таблице. Нужно постараться занять как можно более высокое место в таблице, чтобы в плей-офф владеть преимуществом своей площадки», – сказал форвард.