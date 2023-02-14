Правительство Иркутской области выделило «Ермаку» 15 млн рублей. Игрокам не платят с октября

Правительство Иркутской области выделило « » 15 млн рублей.

Деньги предназначены в том числе для выплаты заработной платы – хоккеисты команды не получают ее с октября 2022 года.

Ранее на внеочередном заседании думы Ангарского городского округа было решено выделить «Ермаку» еще одну субсидию, но из местного бюджета – ее размер также составляет 15 миллионов.

Деньги направят на то, чтобы команда могла завершить текущий сезон. До его конца «Ермаку» осталось провести 2 матча. Вчера команда уступила «Ладе» (4:5) в Тольятти.

Субсидия из областного бюджета была предоставлена 8 февраля соответствующим распоряжением регионального Министерства спорта.

По соглашению, достигнутому между региональными властями и хоккейным клубом, деньги можно направить на выплату зарплат, а также на покрытие транспортных расходов и затрат на проведение домашних игр, покупку билетов на выездные соревнования и на прочие расходы, связанные с текущей деятельностью клуба.

Клуб из Ангарска занимает последнее, 26-е место, в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 48 играх.