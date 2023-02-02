В «Ермаке» не платят зарплату с октября. Игроки обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию («СЭ»)

Хоккеистам клуба « » не выплачивают заработную плату с октября 2022 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», с октября по 1 февраля было всего два платежа: на 10 тысяч рублей и на 50 тысяч рублей, но не всем игрокам команды. В клубе также прекратилась оплата квартир и проезд, хотя это прописано в контрактах.

По информации издания, игроки «Ермака» планировали не выйти на последние матчи регулярного чемпионата. В этом случае по регламенту лиги клуб снимут с чемпионата и подвергнут штрафам.

Отмечается, что в прокуратуру и трудовую инспекцию были направлены письма. В случае подтверждения факта невыплаты заработной платы в отношении руководителей «Ермака» может быть заведено уголовное дело.