В «Ермаке» не платят зарплату с октября. Игроки обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию («СЭ»)

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Хоккеистам клуба ВХЛ «Ермак» не выплачивают заработную плату с октября 2022 года. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», с октября по 1 февраля было всего два платежа: на 10 тысяч рублей и на 50 тысяч рублей, но не всем игрокам команды. В клубе также прекратилась оплата квартир и проезд, хотя это прописано в контрактах.

По информации издания, игроки «Ермака» планировали не выйти на последние матчи регулярного чемпионата. В этом случае по регламенту лиги клуб снимут с чемпионата и подвергнут штрафам.

Отмечается, что в прокуратуру и трудовую инспекцию были направлены письма. В случае подтверждения факта невыплаты заработной платы в отношении руководителей «Ермака» может быть заведено уголовное дело.

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1 комментарий

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Брэд Либил
Однажды спортс опубликовал таблицу ВХЛ и у него отвалилась жопа.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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