«Ермак» начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате (Алексей Шевченко)

« » начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате.

«В «Ермаке» странно отнеслись к требованиям хоккеистов выплатить долги по зарплате. Хоккеистов начали увольнять.

Не могу понять, почему «по инициативе клуба» и при этом «без компенсации».

Такие бумаги пришли сразу нескольким спортсменам, то ли 8 человек, то ли 12. До конца регулярки 4 матча. А почему в бумаге нет «вернем все деньги»?» – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» , приложив фото документа.

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.

ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии