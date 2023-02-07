«Ермак» начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате (Алексей Шевченко)

Теги Ермак ВХЛ Алексей Шевченко деньги Хоккей

«Ермак» начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате.

«В «Ермаке» странно отнеслись к требованиям хоккеистов выплатить долги по зарплате. Хоккеистов начали увольнять.

Не могу понять, почему «по инициативе клуба» и при этом «без компенсации».

Такие бумаги пришли сразу нескольким спортсменам, то ли 8 человек, то ли 12. До конца регулярки 4 матча. А почему в бумаге нет «вернем все деньги»?» – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, приложив фото документа. 

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх. 

ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии

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10 комментариев

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nmnackjbxkasbk
Ответ Михаил Дьяконов
Да, пусть только в центральной части живёт хоккей, не так ли? Зачем в Иркутской области клуб, с хорошей поддержкой фанатов, да?
а по счетам в Иркутской области платят или все списывают на географическое положение?
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Раменки за Динамо
А вчера Ермак дома одержал победу, что-то не сходится.
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Михаил Дьяконов
Ответ KSA1985
1) Снять это недоразумение с чемпионата. 2) Через суд выплатить задолжности игрокам и персоналу. 3) Принудить выплатить компенсацию всем в связи с сокращением -увольнением 4)Завести уголовное дело о мошенничестве на ответственных лиц
Да, пусть только в центральной части живёт хоккей, не так ли? Зачем в Иркутской области клуб, с хорошей поддержкой фанатов, да?
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-1
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Максим Прокофьев
Ответ Виталий Желтоусов
Я думал так уже не бывает в профессиональном спорте. ВХЛ - это же не любители?
Второй по силе дивизионе РФ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jean-Paul
А где подпись, исходящий номер?
0
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0
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Виталий Желтоусов
Я думал так уже не бывает в профессиональном спорте. ВХЛ - это же не любители?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
1) Снять это недоразумение с чемпионата. 2) Через суд выплатить задолжности игрокам и персоналу.
3) Принудить выплатить компенсацию всем в связи с сокращением -увольнением
4)Завести уголовное дело о мошенничестве на ответственных лиц
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iluvatar
В суд с этой филькиной грамотой свои кровные возвращать, если по человечески не хотят с людьми работать.
Вообще позиция клуба это просто полный треш, люди играли тренировались, добывали победы для клуба и так далее, и вместо того чтобы оплатить их труд им дают ЭТО.
+5
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+5
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Розе Ротенбергино
Ишь, ещё и заплату крепостным платить надо? Непорядок!
+11
-1
+10
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Einfach Safari
это было бы смешно, если б не было бы грустно
+8
-1
+7
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