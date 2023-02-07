«Ермак» начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате (Алексей Шевченко)
«Ермак» начал увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате.
«В «Ермаке» странно отнеслись к требованиям хоккеистов выплатить долги по зарплате. Хоккеистов начали увольнять.
Не могу понять, почему «по инициативе клуба» и при этом «без компенсации».
Такие бумаги пришли сразу нескольким спортсменам, то ли 8 человек, то ли 12. До конца регулярки 4 матча. А почему в бумаге нет «вернем все деньги»?» – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, приложив фото документа.
Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.
ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии
3) Принудить выплатить компенсацию всем в связи с сокращением -увольнением
4)Завести уголовное дело о мошенничестве на ответственных лиц
Вообще позиция клуба это просто полный треш, люди играли тренировались, добывали победы для клуба и так далее, и вместо того чтобы оплатить их труд им дают ЭТО.