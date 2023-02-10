Игроков «Ермака» перестанут бесплатно кормить на базе. С октября им заплатили по 60 тысяч рублей («СЭ»)
Хоккеистов «Ермака» перестанут бесплатно кормить на базе.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, игрокам предложено расторгнуть контракты до договоренности, без компенсации. Отмечается, что руководство команды угрожает хоккеистам, которые не согласны на эти условия.
11 февраля игроков перестанут кормить бесплатно на базе. С октября хоккеистам заплатили по 60 тысяч рублей.
Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.
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