Игроков «Ермака» перестанут бесплатно кормить на базе. С октября им заплатили по 60 тысяч рублей («СЭ»)

Хоккеистов « » перестанут бесплатно кормить на базе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, игрокам предложено расторгнуть контракты до договоренности, без компенсации. Отмечается, что руководство команды угрожает хоккеистам, которые не согласны на эти условия.

11 февраля игроков перестанут кормить бесплатно на базе. С октября хоккеистам заплатили по 60 тысяч рублей.

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.

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