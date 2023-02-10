Игроков «Ермака» перестанут бесплатно кормить на базе. С октября им заплатили по 60 тысяч рублей («СЭ»)

Теги Ермак ВХЛ кризис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Хоккеистов «Ермака» перестанут бесплатно кормить на базе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, игрокам предложено расторгнуть контракты до договоренности, без компенсации. Отмечается, что руководство команды угрожает хоккеистам, которые не согласны на эти условия.

11 февраля игроков перестанут кормить бесплатно на базе. С октября хоккеистам заплатили по 60 тысяч рублей.

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх. 

Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. У клуба долги по зарплате перед игроками

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6 комментариев

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KettyPerry
Вы как то лучше живете? Когда игрок КХЛ посредственный получает лярд в год всём хорошо?
0
-1
-1
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marshal .masha
Ответ АРХАТ
Нет денег даже на лапшу Роллтон?))
Какой Ролтон, там скоро походу за аренду льда прийдется платить игрокам)
+1
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+1
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АРХАТ
Нет денег даже на лапшу Роллтон?))
+1
0
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Egorsav
Славься страна...
0
-1
-1
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Bartez1986
какое хорошее руководство у клуба
+3
0
+3
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KSA1985
🤣🤣🤣
+3
0
+3
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