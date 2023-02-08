Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. У клуба долги по зарплате перед игроками
Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи.
«Относительно невыплат зарплаты хоккеистам «Ермака».
На среду назначена бюджетная комиссия и внеочередное заседание думы.
Одним из вопросов будет выделение финансовой помощи Ермаку в размере 15 миллионов рублей для решения денежных проблем в части участия команды в играх ВХЛ. В том числе на выплату зарплаты», – написал депутат Андрей Болгов в своем телеграм-канале.
Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.
Сообщалось, что игрокам не платят зарплату с октября. Вчера стало известно, что хоккеистов, требовавших выплатить долги, начали увольнять.
Хотя казалось бы, Иркутская область и электротранспорт созданы друг для друга…