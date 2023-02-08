Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. У клуба долги по зарплате перед игроками

Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи.

«Относительно невыплат зарплаты хоккеистам « ».

На среду назначена бюджетная комиссия и внеочередное заседание думы.

Одним из вопросов будет выделение финансовой помощи Ермаку в размере 15 миллионов рублей для решения денежных проблем в части участия команды в играх ВХЛ. В том числе на выплату зарплаты», – написал депутат Андрей Болгов в своем телеграм-канале.

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.

Сообщалось, что игрокам не платят зарплату с октября. Вчера стало известно, что хоккеистов, требовавших выплатить долги, начали увольнять.