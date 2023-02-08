Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. У клуба долги по зарплате перед игроками

Теги Ермак ВХЛ Политика кризис деньги Хоккей

Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи.

«Относительно невыплат зарплаты хоккеистам «Ермака».

На среду назначена бюджетная комиссия и внеочередное заседание думы.

Одним из вопросов будет выделение финансовой помощи Ермаку в размере 15 миллионов рублей для решения денежных проблем в части участия команды в играх ВХЛ. В том числе на выплату зарплаты», – написал депутат Андрей Болгов в своем телеграм-канале. 

Клуб из Ангарска занимает последнее (26-е) место в таблице чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 19 очками в 46 играх.

Сообщалось, что игрокам не платят зарплату с октября. Вчера стало известно, что хоккеистов, требовавших выплатить долги, начали увольнять

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ответ Крэнг
Че, в Ангарске тоже убили трамвай как в УИ?!
Сентябрь 2000 года - ПВД, октябрь 2001 года - АЦГК, 2015 год - З-д полимеров, 2018 год - ЗБХ, 2021 год - Промзона, 2022 год - 17-й мкр.

Хотя казалось бы, Иркутская область и электротранспорт созданы друг для друга…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крэнг
Ответ Peter Parker
Ну правильно. Трамвай под нож пустили, теперь можно и Ермаку денег дать 🤣
Че, в Ангарске тоже убили трамвай как в УИ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ну правильно. Трамвай под нож пустили, теперь можно и Ермаку денег дать 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
отлично. за счет местного бюджета праздник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий