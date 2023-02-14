Райан Рейнольдс будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с крупным строительным холдингом из Торонто

Райан Рейнольдс будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с застройщиком из Торонто.

Как сообщил журналист Ottawa Sun Брюс Гарриок, актер договорился о сотрудничестве с Remington Group – строительным холдингом из Торонто.

Группа является одним из крупнейших застройщиков в провинции Онтарио.

Ранее стало известно, что окончательная цена продажи канадского клуба может составить более 800 миллионов долларов.

В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году за 92 миллиона долларов. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Девушки выставили «Сенаторс» на продажу.