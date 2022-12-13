Беттмэн и Дэйли встречались с Райаном Рейнольдсом, чтобы обсудить его интерес к покупке «Оттавы»

Гэри Беттмэн и Билл Дэйли обсудили продажу «Оттавы» с актером Райаном Рейнольдсом.

Об этом сообщил инсайдер TSN Крис Джонстон.

« и недавно встречались с Райаном Рейнольдсом, чтобы обсудить его заинтересованность в том, чтобы стать частью следующей группы владельцев «Сенаторс», – написал Джонстон.

Ранее Рейнольдс заявил, что изучает возможность заключения сделки по покупке клуба в составе группы инвесторов.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Ранее объявила о начале процесса продажи клуба.

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