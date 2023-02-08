Цена продажи «Оттавы» – больше 800 млн долларов. Юджин Мелник приобрел клуб за 92 млн

Стало известно, сколько новые владельцы заплатят за приобретение .

Инсайдер Крис Джонстон заявил, что окончательная стоимость клуба может составить более 800 миллионов долларов.

Ранее комиссионер Гэри Беттмэн сообщил, что на покупку «Сенаторс» есть как минимум 15 претендентов.

Среди заинтересованных – актер Райан Рейнольдс, который может приобрести клуб в партнерстве с другими инвесторами.

В прошлом году ушел из жизни , купивший «Оттаву» в 2003 году за 92 миллиона долларов. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

Девушки выставили канадскую команду на продажу.