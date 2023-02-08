Цена продажи «Оттавы» – больше 800 млн долларов. Юджин Мелник приобрел клуб за 92 млн
Стало известно, сколько новые владельцы заплатят за приобретение «Оттавы».
Инсайдер Крис Джонстон заявил, что окончательная стоимость клуба может составить более 800 миллионов долларов.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что на покупку «Сенаторс» есть как минимум 15 претендентов.
Среди заинтересованных – актер Райан Рейнольдс, который может приобрести клуб в партнерстве с другими инвесторами.
В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году за 92 миллиона долларов. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.
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