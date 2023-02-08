Цена продажи «Оттавы» – больше 800 млн долларов. Юджин Мелник приобрел клуб за 92 млн

Теги Оттава бизнес НХЛ Юджин Мелник деньги Хоккей

Стало известно, сколько новые владельцы заплатят за приобретение «Оттавы».

Инсайдер Крис Джонстон заявил, что окончательная стоимость клуба может составить более 800 миллионов долларов.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что на покупку «Сенаторс» есть как минимум 15 претендентов.

Среди заинтересованных – актер Райан Рейнольдс, который может приобрести клуб в партнерстве с другими инвесторами.

В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году за 92 миллиона долларов. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

Девушки выставили канадскую команду на продажу.

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5 комментариев

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Vitto
Ответ Евгений Иванов
Это шутка? 900% за 20 лет. Там инфляция в районе 3% в год.
Больше 3%, а из-за печати денег дорожают как раз активы (типа клубы, призведения искусства, недвижемость и тд).
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Евгений Иванов
Ответ grek087
Инфляция
Это шутка? 900% за 20 лет. Там инфляция в районе 3% в год.
+2
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+2
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Mi4eL
цена то можно быть какой угодно. интересно за сколько купят в итоге.
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Eliza77
Нормально, в 10 раз дороже стал клуб.. точно, инфляция
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Инфляция
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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