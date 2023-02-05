На покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов. Клуб не переедет в другой город
Гэри Беттмэн заявил, что на покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов.
«Как минимум 15 групп инвесторов проявили серьезный интерес к покупке клуба и взяли на себя труд подать заявки. В ближайшие несколько недель этот список будет сокращен.
Я хочу пояснить, что будущий покупатель сохранит клуб в Оттаве. Я говорю это, чтобы не было никаких спекуляций.
Существует отличная возможность перевезти команду в центр города, что делает перспективы еще более захватывающими», – сказал комиссионер НХЛ.
В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.
Девушки выставили «Сенаторс» на продажу. Стоимость команды оценивалась в 655 миллионов долларов.
https://www.retroseasons.com/teams/ottawa-senators/history/owners/
В 2003 купил команд и спас её от банкротства.
Первый собственник Род Брайден (с 1993 по 2003 владел)