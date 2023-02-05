На покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов. Клуб не переедет в другой город

Теги Оттава Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн заявил, что на покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов.

«Как минимум 15 групп инвесторов проявили серьезный интерес к покупке клуба и взяли на себя труд подать заявки. В ближайшие несколько недель этот список будет сокращен. 

Я хочу пояснить, что будущий покупатель сохранит клуб в Оттаве. Я говорю это, чтобы не было никаких спекуляций.

Существует отличная возможность перевезти команду в центр города, что делает перспективы еще более захватывающими», – сказал комиссионер НХЛ. 

В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

Девушки выставили «Сенаторс» на продажу. Стоимость команды оценивалась в 655 миллионов долларов.

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4 комментария

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BUTCH GORING
Да, ошибся. Забыл совсем, что Мельник спас Оттаву от банкротства
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АРХАТ
Ответ Александр Балабанов
Даже и он не первый, а второй. https://www.retroseasons.com/teams/ottawa-senators/history/owners/
Искал этот сайт, не нашёл. Где-то был в закладках.
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0
0
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Александр Балабанов
Ответ АРХАТ
Нееет В 2003 купил команд и спас её от банкротства. Первый собственник Род Брайден (с 1993 по 2003 владел)
Даже и он не первый, а второй.

https://www.retroseasons.com/teams/ottawa-senators/history/owners/
+3
0
+3
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АРХАТ
Ответ BUTCH GORING
Комментарий удален пользователем
Нееет
В 2003 купил команд и спас её от банкротства.
Первый собственник Род Брайден (с 1993 по 2003 владел)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BUTCH GORING
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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