На покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов. Клуб не переедет в другой город

заявил, что на покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов.

«Как минимум 15 групп инвесторов проявили серьезный интерес к покупке клуба и взяли на себя труд подать заявки. В ближайшие несколько недель этот список будет сокращен.

Я хочу пояснить, что будущий покупатель сохранит клуб в Оттаве. Я говорю это, чтобы не было никаких спекуляций.

Существует отличная возможность перевезти команду в центр города, что делает перспективы еще более захватывающими», – сказал комиссионер НХЛ.

В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

Девушки выставили «Сенаторс» на продажу. Стоимость команды оценивалась в 655 миллионов долларов.