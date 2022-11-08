Райан Рейнольдс подтвердил интерес к покупке «Оттавы»: «Нужен богатый папочка. Если не получится, могу купить сенатора США – это любой может себе позволить»

Актер Райан Рейнольдс подтвердил интерес к покупке хоккейного клуба .

«Я пытаюсь купить «Оттаву». Но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Такой причудливый способ сказать: «Мне нужны богатые мамочка или папочка».

Если с клубом не получится, могу купить американского сенатора. Это любой может себе позволить.

«Рексхэм» поглотил половину моей жизни, а вторую половину могут занять «Сенаторс», – заявил Рейнольдс.

На данный момент стоимость «Оттавы» оценивается в 655 миллионов долларов.

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.