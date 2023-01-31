Из бюджета выделят 690 млн рублей на реализацию второго и третьего этапов строительства «Сибирь-Арены»

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На строительство «Сибирь-Арены» выделят еще около 700 млн рублей.

Министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов во время оперативного совещания 30 января сообщил, что на реализацию второго и третьего этапов строительства многофункциональной ледовой арены предусмотрено выделение из областного бюджета 690 млн рублей.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.

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2 комментария

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Александр Романов
Это чисто уже на ход ноги
+1
0
+1
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Jet 89
Надо ещё попилить.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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