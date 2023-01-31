Из бюджета выделят 690 млн рублей на реализацию второго и третьего этапов строительства «Сибирь-Арены»

На строительство «Сибирь-Арены» выделят еще около 700 млн рублей.

Министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов во время оперативного совещания 30 января сообщил, что на реализацию второго и третьего этапов строительства многофункциональной ледовой арены предусмотрено выделение из областного бюджета 690 млн рублей.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены « » оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.