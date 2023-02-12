«Куньлуню» разрешат играть в Китае, если клубы КХЛ смогут свободно прилететь в Пекин без дополнительных пересадок

Теги КХЛ Алексей Шевченко Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс коронавирус Хоккей

КХЛ может разрешить «Куньлуню» вернуться в Китай.

Китайский клуб вступил в лигу в 2016 году. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи, где с тех пор и выступает. 

В начале февраля стало известно, что «Куньлунь Ред Стар» надеется вернуться в Китай. Руководство Фонбет чемпионата КХЛ попросил клуб до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр в новом сезоне.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что «Куньлуню» разрешат вернуться в Китай и играть в КХЛ только если они решат вопрос авиасообщения – чтобы каждый клуб без дополнительных пересадок мог свободно прилететь в Пекин.

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