«Куньлуню» разрешат играть в Китае, если клубы КХЛ смогут свободно прилететь в Пекин без дополнительных пересадок

КХЛ может разрешить «Куньлуню» вернуться в Китай.

Китайский клуб вступил в лигу в 2016 году. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи, где с тех пор и выступает.

В начале февраля стало известно, что « » надеется вернуться в Китай. Руководство Фонбет чемпионата попросил клуб до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр в новом сезоне.

Журналист « » сообщил, что «Куньлуню» разрешат вернуться в Китай и играть в КХЛ только если они решат вопрос авиасообщения – чтобы каждый клуб без дополнительных пересадок мог свободно прилететь в Пекин.