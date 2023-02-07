«Куньлунь» не вышел в плей-офф КХЛ в 6-м сезоне подряд

«Куньлунь» не смог выйти в плей-офф в этом сезоне.

Команда тренера Грега Айэленда стала вторым клубом после «Сочи», который потерял шансы на выход в плей-офф.

У « », набравшего 47 очков в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ, уже не получится подняться на восьмое место, которое сейчас занимает «Северсталь» с 62 баллами.

Китайский клуб пропустит розыгрыш Кубка Гагарина в шестом сезоне подряд.

Команда выходила в плей-офф один раз – в своем дебютном сезоне-2016/17. Тогда в первом раунде «Куньлунь» уступил «Металлургу» (1-4 в серии).