И.о. тренера «Сочи» Кокорев о 7:2 с «Куньлунем»: «Не подстраивались под соперника, играли в свою игру»
И.о. главного тренера «Сочи» подвел итоги матча с «Куньлунем» (7:2).
«Первый период немножко не получился в плане удалений — пропустили гол. Потом собрались и начали правильно играть в хоккей. Дальше играли правильно, все получалось, много забили.
Что значит «правильно»? Действовали по заданию, аккуратно играли в обороне, быстро убегали в контратаки. Мы не подстраивались под соперника, мы играли в свою игру.
Мичков получил небольшое рассечение, но доктор там все сделал, Матвей надел маску и вернулся на лед», – сказал Дмитрий Кокорев.
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