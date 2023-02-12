И.о. тренера «Сочи» Кокорев о 7:2 с «Куньлунем»: «Не подстраивались под соперника, играли в свою игру»

И.о. главного тренера « » подвел итоги матча с « » (7:2).

«Первый период немножко не получился в плане удалений — пропустили гол. Потом собрались и начали правильно играть в хоккей. Дальше играли правильно, все получалось, много забили.

Что значит «правильно»? Действовали по заданию, аккуратно играли в обороне, быстро убегали в контратаки. Мы не подстраивались под соперника, мы играли в свою игру.

Мичков получил небольшое рассечение, но доктор там все сделал, надел маску и вернулся на лед», – сказал Дмитрий Кокорев.