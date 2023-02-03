КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр в новом сезоне. Клуб надеется вернуться в Китай

Теги КХЛ Политика Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр.

Китайский клуб вступил в лигу в 2016 году. В 2020 году он переехал в Мытищи (на фоне пандемии коронавируса), где с тех пор и выступает. 

«Клуб планирует выступать в следующем сезоне. Сейчас одним из главных вопросов является то, где команда будет проводить домашние матчи.

По этой теме мы находимся в диалоге с КХЛ, которая попросила нас до конца марта уведомить ее, где «Куньлунь Ред Стар» будет принимать соперников.

У нас есть уверенность, что нам удастся следующий сезон начать уже в Пекине, как минимум, в политическом плане китайские власти планируют отменить все действующие на сегодня преграды для этого.

В случае возвращения в Китай, конечно, нас ждет достаточно много организационной работы, сродни той, что была проделана в 2016 году», – сообщил исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.

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3 комментария

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Кино Музыка
Пора в нормальность.
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Эд..19
Заканчивайте уже этот цирк с китайцам в КХЛ. Не нужен китайцам хоккей. Верните уже клубу из Мытищ его законное имя - «Атлант»!
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Mohnatiy
Осталось уговорить китайцев 😁
+2
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