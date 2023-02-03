КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр в новом сезоне. Клуб надеется вернуться в Китай

попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр.

Китайский клуб вступил в лигу в 2016 году. В 2020 году он переехал в Мытищи (на фоне пандемии коронавируса), где с тех пор и выступает.

«Клуб планирует выступать в следующем сезоне. Сейчас одним из главных вопросов является то, где команда будет проводить домашние матчи.

По этой теме мы находимся в диалоге с КХЛ, которая попросила нас до конца марта уведомить ее, где « » будет принимать соперников.

У нас есть уверенность, что нам удастся следующий сезон начать уже в Пекине, как минимум, в политическом плане китайские власти планируют отменить все действующие на сегодня преграды для этого.

В случае возвращения в Китай, конечно, нас ждет достаточно много организационной работы, сродни той, что была проделана в 2016 году», – сообщил исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.

У «Куньлуня» рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со «Спартаком»