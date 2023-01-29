У «Куньлуня» рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со «Спартаком»

Теги Спартак болельщики КХЛ рекорды Арена-Мытищи Куньлунь Ред Стар Хоккей

У «Куньлуня» рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со «Спартаком». 

Китайский клуб обыграл москвичей (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Еще в Китае у нас бывало по 8 тысяч зрителей на «Ле Спортс Арене» в Пекине и в «Спортивном Центре Универсиады» в Шэньчжэне. А у нашего фарма в ВХЛ однажды был настоящий солдаут (тому виной статусный матч: у нас на лавке Михаил Кравец, а в Харбин приехал сам воронежский «Буран»!)

Но именно сегодня вы поставили рекорд посещаемости наших матчей в Мытищах. Можно уповать на то, что большое количество болельщиков пришло поддержать «Спартак» – но ведь наши голы не были встречены тишиной. Наоборот! Мы вас видели, мы вас слышали, и мы рады были разделить с вами радость от победы в драматичном матче. И потом – осенью мы играли с одной московской командой у них на арене, с посещаемостью на треть ниже, чем у иностранной команды в Подмосковье сегодня. Не в цифрах дело. Дело в людях.

Мытищи – прекрасный город с добрыми, отзывчими жителями, а «Арена Мытищи» – очень удобный и современный хоккейный дворец. Мы были бы рады провести эти три сезона бок о бок совсем в другой обстановке: без ограничений, без болезней, без тяжких дум о будущем и настоящем.

Но сегодня мы не будем думать о том, как и что вышло. Сегодня мы рады были видеть всех вас на трибунах, рады были подарить вам победу. Сколько еще таких вечеров нас ждет в Мытищах? Два? Или еще сезон? На этот вопрос ответа сейчас нет. Тем ценнее то, что мы вместе пережили сегодня.

Спасибо, Мытищи! Мы вас любим ❤️» – говорится в телеграм-канале китайского клуба. 

«Куньлунь» вступил в КХЛ в 2016 году. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса клуб переехал в Мытищи.

Фото: телеграм-канал «Куньлуня». 

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7 комментариев

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Серый
Сколько пафоса)
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Сергей Кот
Ответ АРХАТ
НХЛ проводила ОИ в Японии в 1998, какой всплекс, не слышно и не видно.
я про то же примерно. хоккей хоть тресни сугубо региональный вид, к тому же теряющий в глобальном смысле-фан базу. потому для хоккея в целом, отстранение России-губительно как ни для какого другого вида командных игр.
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андрэ
Ответ Сергей Кот
сложно понять и объяснить, в чем смысл существования Куньлуня. когда он играл в Китае, хоть как-то можно было понять, но играя в Мытищах, команда без болельщиков, состоящая из одних канадцев.. сама идея развивать туда рынок правильна, но увы, китайцам хоккей не нужен и не интересен.
Смысл в надувании щек Вротенбергом какая крутая у нас лига
+2
-2
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avcgloronalduMU
Никому не пришло в голову мысль, что это Спартак собрал болелов?))
0
-1
-1
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АРХАТ
Ответ Сергей Кот
сложно понять и объяснить, в чем смысл существования Куньлуня. когда он играл в Китае, хоть как-то можно было понять, но играя в Мытищах, команда без болельщиков, состоящая из одних канадцев.. сама идея развивать туда рынок правильна, но увы, китайцам хоккей не нужен и не интересен.
НХЛ проводила ОИ в Японии в 1998, какой всплекс, не слышно и не видно.
0
0
0
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АРХАТ
Тамбов играющий в Саранске, Куньлунь в Мытищах
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Сергей Кот
сложно понять и объяснить, в чем смысл существования Куньлуня. когда он играл в Китае, хоть как-то можно было понять, но играя в Мытищах, команда без болельщиков, состоящая из одних канадцев.. сама идея развивать туда рынок правильна, но увы, китайцам хоккей не нужен и не интересен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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