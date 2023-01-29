У «Куньлуня» рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со «Спартаком». 

У « » рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со « ».

Китайский клуб обыграл москвичей (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Еще в Китае у нас бывало по 8 тысяч зрителей на «Ле Спортс Арене» в Пекине и в «Спортивном Центре Универсиады» в Шэньчжэне. А у нашего фарма в ВХЛ однажды был настоящий солдаут (тому виной статусный матч: у нас на лавке Михаил Кравец, а в Харбин приехал сам воронежский «Буран»!)

Но именно сегодня вы поставили рекорд посещаемости наших матчей в Мытищах. Можно уповать на то, что большое количество болельщиков пришло поддержать «Спартак» – но ведь наши голы не были встречены тишиной. Наоборот! Мы вас видели, мы вас слышали, и мы рады были разделить с вами радость от победы в драматичном матче. И потом – осенью мы играли с одной московской командой у них на арене, с посещаемостью на треть ниже, чем у иностранной команды в Подмосковье сегодня. Не в цифрах дело. Дело в людях.

Мытищи – прекрасный город с добрыми, отзывчими жителями, а «Арена Мытищи» – очень удобный и современный хоккейный дворец. Мы были бы рады провести эти три сезона бок о бок совсем в другой обстановке: без ограничений, без болезней, без тяжких дум о будущем и настоящем.

Но сегодня мы не будем думать о том, как и что вышло. Сегодня мы рады были видеть всех вас на трибунах, рады были подарить вам победу. Сколько еще таких вечеров нас ждет в Мытищах? Два? Или еще сезон? На этот вопрос ответа сейчас нет. Тем ценнее то, что мы вместе пережили сегодня.

Спасибо, Мытищи! Мы вас любим ❤️» – говорится в телеграм-канале китайского клуба.

«Куньлунь» вступил в КХЛ в 2016 году. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса клуб переехал в Мытищи.

Фото: телеграм-канал «Куньлуня».