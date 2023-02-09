Гашек о том, что Пастрняк удалил фото с Овечкиным: «Было бы хорошо, если бы он написал об этом. Это оценили бы все чехи. Он должен объяснить, почему выложил это»

Теги болельщики Бостон Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Давид Пастрняк соцсети Хоккей

Доминик Гашек высказался о том, что Давид Пастрняк удалил фото с Александром Овечкиным.

Нападающий «Бостона» удалил фотографию с капитаном «Вашингтона» после критики от чешских болельщиков.

«Хорошо, что он ее убрал. Но было бы хорошо, если бы он еще что-нибудь написал об этом. Это оценили бы не только болельщики, но и, думаю, все чехи.

Очевидно, это был ответ на реакцию людей, и мы, безусловно, хотели бы знать, что он чувствовал. Ему не нужно вдаваться в подробности, но он должен объяснить, почему он выложил это и почему удалил. Меня это тоже интересует», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью Expres.cz.

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25 комментариев

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boxellevogue
Ответ Dragon10
Гашек даже вызывает жалость, зациклился на своей ненависти и в какой то момент потерял связь с реальностью. Это болезнь и никаких перспектив, кроме лечебницы нет
Он хочет в политику и говорит то,что хотят от него услышать
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Dragon10
Гашек даже вызывает жалость, зациклился на своей ненависти и в какой то момент потерял связь с реальностью. Это болезнь и никаких перспектив, кроме лечебницы нет
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Владимир Комаров
Да, трудно было представить, что в Европе столько дебилов, которым так легко промыть мозги! Удивляет. что некогда этот персонаж играл в России и должен хоть немного разбираться в людях и анализировать всю ту чушь, которой пичкают дерьмократическую Европу звезднополосатые шакалы! Ну ладно бы он был норвежским биатлонистом или шведским лыжником, обожравшихся допинга. Да нет, был вроде адекватным хоккеистом! Печально, что Европу так быстро оболванили!
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dalmolchun
Ответ rookie84
Гашек молодец. А Вы нет.
Чехия бомбила Ирак. Напиши это Гашеку. у него память какая-то однобокая, в отличии от вас.
А то он в одну сторону только помнит, а свое, чешское ###### позабыл.
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dalmolchun
Ответ *MVP*
хоккеист из недружественной страны - это не то же самое, что хоккеист, поддерживающий сам-знаешь-кого и сам-знаешь-что.
Пастерняк представитель страны, бомбившей, к примеру, Ирак.
Это даже хуже чем недружественная страна. Просто у нас нет таких дураков как Гашек.
А пиндосы умные, все страны НАТО замазали.

И теперь любой вякающий в сторону России из стран Северо-Атлантического блока вызывает только гомерический смех у всех россиян.
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Александр Романов
Отправьте угашека на украину
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rookie84
Ответ dalmolchun
Я не представляю, чтобы Третьяк или Фетисов написали гадость про то, что Овечкин сфотографировался с хоккеистом из недружественной страны. Даже любимые хейтерами Ротенберг и Свищев не опустились до такого. Гашек окончательно пробил дно.
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Melnikov1968
Пока Овечкин и Пастрняк играют в хоккей, пенсионер Гашек разрывает свой пуп на части. Полезное дело, хотя и небезопасное:)
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Радик Фаварисов
Ответ Пользователь Имени
"Удалить фотографию меня заставил хейт со стороны активных и весьма неадекватных граждан, у которых есть только одно мнение - это их собственное. К сожалению, некогда великий вратарь Гашек возглавляет эту братию готовых клеймить всех и каждого кто имеет отношение к России" Примерно так и написал бы Пастрняк, но ему нельзя иметь собственного мнения
Уважаемый мною когда-то Доминатор, оказался всего лишь куском расисткого дерьма.
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*MVP*
Ответ dalmolchun
Я не представляю, чтобы Третьяк или Фетисов написали гадость про то, что Овечкин сфотографировался с хоккеистом из недружественной страны. Даже любимые хейтерами Ротенберг и Свищев не опустились до такого. Гашек окончательно пробил дно.
хоккеист из недружественной страны - это не то же самое, что хоккеист, поддерживающий сам-знаешь-кого и сам-знаешь-что.
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AminO2
Ответ Super Bock
Гашеку идеально подошла бы фамилия Мразек.
Недооцененный коммент.
+3
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Super Bock
Гашеку идеально подошла бы фамилия Мразек.
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_BoSToN_44
Интересно поднимется этот вопрос 11 февраля ( матч Бостона и Вашингтона) или замнут североамериканские сми эту тему
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LechK1nG
Было бы хорошо, если бы Гашек уже замолчал наконец-то со своим мнением, больше бы за умного сошёл.
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Иван Буренков
Как грустно наблюдать,что ,некогда,великие спортсмены,играя в политику,становятся таким г.....(
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igor nn
Правильно все..Нечего пользоваться благами Запада..цивилизованных людей . Пусть играют в своей Московии..
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Дима Ермаков
Ответ Пользователь Имени
"Удалить фотографию меня заставил хейт со стороны активных и весьма неадекватных граждан, у которых есть только одно мнение - это их собственное. К сожалению, некогда великий вратарь Гашек возглавляет эту братию готовых клеймить всех и каждого кто имеет отношение к России" Примерно так и написал бы Пастрняк, но ему нельзя иметь собственного мнения
И добавил: поэтому я одену джерси лгбт и клюшку обмажу радугой, лишь бы быть в повесточке😃😆😂
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Дима Ермаков
Ответ Фут.Боль
Ну удалить мало, должен ещё извиниться за то, что выложил.
И встать на колено и сказать: Свободу Чехам😃😆😂 . Пробитые наглухо.
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Russ Ivan
Терюшков чешского розлива...
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Ебздрогыч
Много лет назад у одной женщины на востоке Европы родились дети, два мальчика. Женщину разделили с детьми, и она ничего не знала об их судьбе. Один из них стал депутатом и директором одного футбольного клуба, второй - всемирно известным хоккейным вратарем. Они выросли очень разными, но в то же время такими похожими...
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Фут.Боль
Ну удалить мало, должен ещё извиниться за то, что выложил.
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Кеша
Пошли вы оба в задницу , уроды !
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Пользователь Имени
"Удалить фотографию меня заставил хейт со стороны активных и весьма неадекватных граждан, у которых есть только одно мнение - это их собственное. К сожалению, некогда великий вратарь Гашек возглавляет эту братию готовых клеймить всех и каждого кто имеет отношение к России"

Примерно так и написал бы Пастрняк, но ему нельзя иметь собственного мнения
+21
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dalmolchun
Я не представляю, чтобы Третьяк или Фетисов написали гадость про то, что Овечкин сфотографировался с хоккеистом из недружественной страны.
Даже любимые хейтерами Ротенберг и Свищев не опустились до такого.

Гашек окончательно пробил дно.
+19
-7
+12
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Андрей Хенто
Гашек такой прекрасный вратарь, но как человек, оставляет желать лучшего.
+4
-4
0
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