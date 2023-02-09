Гашек о том, что Пастрняк удалил фото с Овечкиным: «Было бы хорошо, если бы он написал об этом. Это оценили бы все чехи. Он должен объяснить, почему выложил это»

высказался о том, что удалил фото с .

Нападающий « » удалил фотографию с капитаном «Вашингтона» после критики от чешских болельщиков.

«Хорошо, что он ее убрал. Но было бы хорошо, если бы он еще что-нибудь написал об этом. Это оценили бы не только болельщики, но и, думаю, все чехи.

Очевидно, это был ответ на реакцию людей, и мы, безусловно, хотели бы знать, что он чувствовал. Ему не нужно вдаваться в подробности, но он должен объяснить, почему он выложил это и почему удалил. Меня это тоже интересует», – сказал бывший вратарь клубов , двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью Expres.cz.