Бобровский одержал 350 побед в НХЛ за 624 матча – быстрее всех в истории. Прошлый рекорд был у Бродера (634)
Сергей Бобровский одержал 350 побед в НХЛ за 624 матча – лучший результат в истории.
Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34.
Россиянин одержал 350 побед в лиге быстрее всех вратарей в истории. Он превзошел достижение рекордсмена НХЛ по общему числу побед Мартина Бродера (691). Канадец одержал 350-ю победу в своем 634-м матче.
В топ-10 также входят результаты Хенрика Лундквиста (636 игр), Криса Осгуда и Пекки Ринне (по 638), Марка-Андре Флери (645), Патрика Руа (654), Жака Планта (663), Энди Муга (664) и Доминика Гашека (676).
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