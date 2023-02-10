Бобровский одержал 350 побед в НХЛ за 624 матча – быстрее всех в истории. Прошлый рекорд был у Бродера (634)

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Сергей Бобровский одержал 350 побед в НХЛ за 624 матча – лучший результат в истории.

Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34.

Россиянин одержал 350 побед в лиге быстрее всех вратарей в истории. Он превзошел достижение рекордсмена НХЛ по общему числу побед Мартина Бродера (691). Канадец одержал 350-ю победу в своем 634-м матче.

В топ-10 также входят результаты Хенрика Лундквиста (636 игр), Криса Осгуда и Пекки Ринне (по 638), Марка-Андре Флери (645), Патрика Руа (654), Жака Планта (663), Энди Муга (664) и Доминика Гашека (676). 

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3 комментария

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dalmolchun
Васёк, думаю, перекроет и Бобра
0
-1
-1
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SuperG
И это играя почти всю карьеру в командах, которые боролись за плей-офф
+6
0
+6
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Артем Арсеньев
А вот это очень круто👍
+14
0
+14
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