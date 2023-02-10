Кожевников о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Его давно психологически душили в «Сент-Луисе». Для Владимира это обалденный переход!»

прокомментировал обмен из « » в «Рейнджерс».

«Для Тарасенко это обалденный переход! Хоккеист он с именем и вообще классный игрок, игрочище. Для Владимира это встряска, его же давно психологически душили в «Сент-Луисе». А в «Рейнджерс» есть Панарин, другие наши игроки.

Если Тарасенко будет играть с Панариным в одном звене, вообще будет замечательно. Два великих игрока в одном звене – если у них попрет, они вообще будут рвать всех. Да и в «Рейнджерс» побольше шансов на Кубок Стэнли, и Панарин с таким партнером по-другому заиграет. В эмоциональном плане это очень хороший переход», – считает двукратный олимпийский чемпион.

Тарасенко тренируется в звене с Панариным и Зибанежадом перед матчем с «Сиэтлом»

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