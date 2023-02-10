Тарасенко о «Рейнджерс»: «Здесь играет один из моих лучших друзей, и у нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли»

прокомментировал свой обмен в «Рейнджерс» из « ».

«У меня не было шансов остаться в «Сент-Луисе». Мне не предложили контракт, поэтому я знал, что меня куда-то обменяют.

Я разговаривал с Артемием [Панариным], и они хотели, чтобы я был здесь…

Здесь играет один из моих лучших друзей, и у нас есть шанс снова выиграть », – сказал нападающий «Рейнджерс».

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