Тарасенко о «Рейнджерс»: «Здесь играет один из моих лучших друзей, и у нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Хоккей

Владимир Тарасенко прокомментировал свой обмен в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса».

«У меня не было шансов остаться в «Сент-Луисе». Мне не предложили контракт, поэтому я знал, что меня куда-то обменяют.

Я разговаривал с Артемием [Панариным], и они хотели, чтобы я был здесь… 

Здесь играет один из моих лучших друзей, и у нас есть шанс снова выиграть Кубок», – сказал нападающий «Рейнджерс».

🔥Тарасенко и Панарин снова вместе – главный русский переход НХЛ! «Рейнджерс» получили снайпера за 3,75 млн

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
upuckuH
вот и как Ренжерс-Вашик, за кого болеть ?)
а если еще и против Тампы..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬ
Тарасенко 2+0
Панарин 1+2
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конифеев
А сам то хотел, чтобы предложили?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sledim
Парни - Удачи Вам!!!
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Комментарий скрыт
0
-19
-19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий