Панарин о Тарасенко: «Он может все – особенно бросать. Постараюсь пасовать ему сегодня вечером»

поделился мнением о форварде .

Сегодня нападающий поучаствовал в тренировке «Рейнджерс» впервые после обмена из «Сент-Луиса».

«Он может все – особенно бросать. Все знают, какие у него сильные руки, так что я постараюсь пасовать ему сегодня вечером», – сказал нападающий « ».

Тарасенко дебютирует за команду в матче с «Сиэтлом». Игра состоится 11 февраля. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Тарасенко тренируется в звене с Панариным и Зибанежадом перед матчем с «Сиэтлом»

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