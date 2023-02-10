Панарин о Тарасенко: «Он может все – особенно бросать. Постараюсь пасовать ему сегодня вечером»
Артемий Панарин поделился мнением о форварде Владимире Тарасенко.
Сегодня нападающий поучаствовал в тренировке «Рейнджерс» впервые после обмена из «Сент-Луиса».
«Он может все – особенно бросать. Все знают, какие у него сильные руки, так что я постараюсь пасовать ему сегодня вечером», – сказал нападающий «Рейнджерс».
Тарасенко дебютирует за команду в матче с «Сиэтлом». Игра состоится 11 февраля. Начало – в 03:00 по московскому времени.
Тарасенко тренируется в звене с Панариным и Зибанежадом перед матчем с «Сиэтлом»
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