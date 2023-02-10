Тарасенко тренируется в звене с Панариным и Зибанежадом перед матчем с «Сиэтлом»

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Мика Зибанежад Хоккей

Владимир Тарасенко тренируется в звене с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.

Нападающий поучаствовал в тренировке «Рейнджерс» впервые после обмена из «Сент-Луиса». Он занимался в первом звене команды.

Он дебютирует за команду в матче с «Сиэтлом». Игра состоится 11 февраля. Начало – в 03:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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4 комментария

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Aleksey Kuzmin
Осталось Кузнецова пригласить
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Шорох#54
Тарас забьёт Сиэтлу
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Сергей Орлов
Ответ nicckk
Если Тарасенко наберёт, то будет суперзвено
Что он наберет? У него рука на соплях висит, три операции, из них две неудачные.
+2
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-3
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nicckk
Если Тарасенко наберёт, то будет суперзвено
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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