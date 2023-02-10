Тарасенко в компании с Панариным вышел на первую тренировку в «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко принял участие в тренировке «Рейнджерс».
Нападающий поучаствовал в тренировке команды впервые после обмена из «Сент-Луиса». Он вышел на лед в компании с Артемием Панариным.
В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Фото: twitter.com/NYRangers
Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»
🔥Тарасенко и Панарин снова вместе – главный русский переход НХЛ! «Рейнджерс» получили снайпера за 3,75 млн
тогда ремарка: пусть всё получится в новой команде
Жду от Артемия 100, боссы постарались для него.