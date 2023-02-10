Тарасенко в компании с Панариным вышел на первую тренировку в «Рейнджерс»

принял участие в тренировке «Рейнджерс».

Нападающий поучаствовал в тренировке команды впервые после обмена из «Сент-Луиса». Он вышел на лед в компании с .

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Фото: twitter.com/NYRangers

Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»

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