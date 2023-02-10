Тарасенко в компании с Панариным вышел на первую тренировку в «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс фото НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Хоккей

Владимир Тарасенко принял участие в тренировке «Рейнджерс».

Нападающий поучаствовал в тренировке команды впервые после обмена из «Сент-Луиса». Он вышел на лед в компании с Артемием Панариным.

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Фото: twitter.com/NYRangers

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11 комментариев

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northernlights
Ответ vizaslayer
да у него так то получилось уже, это у Темы еще нет )
да, согласна)
тогда ремарка: пусть всё получится в новой команде
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AlistarOvereem
Для Тараса и Панарина этот обмен должен стать как вдохновление. Тарасенко, если здоровье позволит пошумит еще, а для Панарина это поддержка, как в лучшие времена в Коламбусе с Бобом.
Жду от Артемия 100, боссы постарались для него.
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e1ther - e1ther
Ответ Max Bochkov
Собственно, они уже на МВЗ тусили вместе. То ли знали про грядущий обмен, то ли, наоборот, там всё и спланировали...)
Друри же сказал,что общался с Панариным,по поводу Тараса, может на МВЗ Панара ему слил информуху)чтобы чемоданы собирал)
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TR31HK
Не дождались от первого поколения Ови и Малыча в одной команде, зато от второго дождались Влади и Панара в одной!!!!!
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Sunlight Project
Артемий улыбается, наконец то с нормальным партнёром сыграет.
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Max Bochkov
Собственно, они уже на МВЗ тусили вместе. То ли знали про грядущий обмен, то ли, наоборот, там всё и спланировали...)
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-1
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Нога Абелардо
Хлеб на радостях трёшку закинет
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vizaslayer
Ответ northernlights
очень жду сегодняшний матч. удачи Вове, пусть всё получится.
да у него так то получилось уже, это у Темы еще нет )
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northernlights
очень жду сегодняшний матч. удачи Вове, пусть всё получится.
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vizaslayer
к панаре в дом пожить поедет ? )
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vlad_kuz
Ждем игру первую
+16
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