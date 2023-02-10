Даррен Дрегер: «Интерес к Барбашеву проявили несколько команд»

высказался о возможном обмене Ивана Барбашева из « ».

«Мы знаем, что для есть отличный рынок, и этот рынок накаляется.

Есть несколько команд, которые проявили интерес к Барбашеву, поэтому мы будем следить за ситуацией», – сказал инсайдер TSN.

Барбашев набрал 24 (9+15) очка при полезности «минус 7» в 51 матче текущего регулярного чемпионата . Договор россиянина с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца этого сезона.