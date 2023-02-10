Даррен Дрегер: «Интерес к Барбашеву проявили несколько команд»

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Даррен Дрегер Иван Барбашев Хоккей

Даррен Дрегер высказался о возможном обмене Ивана Барбашева из «Сент-Луиса».

«Мы знаем, что для Ивана Барбашева есть отличный рынок, и этот рынок накаляется.

Есть несколько команд, которые проявили интерес к Барбашеву, поэтому мы будем следить за ситуацией», – сказал инсайдер TSN.

Барбашев набрал 24 (9+15) очка при полезности «минус 7» в 51 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ. Договор россиянина с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца этого сезона.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Никита Алексеевич
Может и ему стоит поменять команду,тарас ушел,лямов 5 получит новый контракт
Никто ему, конечно, пять миллионов не даст.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Может и ему стоит поменять команду,тарас ушел,лямов 5 получит новый контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vizaslayer
ну вот и он уйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий