ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии
Федерация хоккея России взяла ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» на контроль.
«В адрес Федерации хоккея России поступило письмо от хоккейного клуба «Ермак», г. Ангарск, выступающего в PARI ВХЛ – Кубке Шелкового пути, о тяжелом финансовом положении клуба.
Перед началом текущего сезона клубом были предоставлены финансовые гарантии на участие в соревновании от администрации Ангарского городского округа, однако на сегодняшний день у клуба имеются задолженности перед хоккеистами, тренерским штабом, персоналом и лигой.
ФХР взяла ситуацию на контроль, направила обращение на имя губернатора Иркутской области с просьбой об оказании содействия в урегулировании данной ситуации», – сказали в ФХР.
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