ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии

Теги ФХР Ермак ВХЛ Политика Чемпионат.com деньги Хоккей

Федерация хоккея России взяла ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» на контроль.

«В адрес Федерации хоккея России поступило письмо от хоккейного клуба «Ермак», г. Ангарск, выступающего в PARI ВХЛ – Кубке Шелкового пути, о тяжелом финансовом положении клуба.

Перед началом текущего сезона клубом были предоставлены финансовые гарантии на участие в соревновании от администрации Ангарского городского округа, однако на сегодняшний день у клуба имеются задолженности перед хоккеистами, тренерским штабом, персоналом и лигой.

ФХР взяла ситуацию на контроль, направила обращение на имя губернатора Иркутской области с просьбой об оказании содействия в урегулировании данной ситуации», – сказали в ФХР.

В «Ермаке» не платят зарплату с октября. Игроки обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию («СЭ»)

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2 комментария

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Peter Parker
Эх, помню, как меня в детстве чуть не отдали заниматься в Ермак. У знакомых еще сын туда ходил, он потом вслед за тренером в Ярославль уехал.
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Bartez1986
а руководству клуба они не хотят письмо отправить? у губернатора дел больше нет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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