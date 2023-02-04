ФХР взяла на контроль ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» и обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой о содействии

Федерация хоккея России взяла ситуацию с выплатой зарплаты игрокам « » на контроль.

«В адрес Федерации хоккея России поступило письмо от хоккейного клуба «Ермак», г. Ангарск, выступающего в PARI ВХЛ – Кубке Шелкового пути, о тяжелом финансовом положении клуба.

Перед началом текущего сезона клубом были предоставлены финансовые гарантии на участие в соревновании от администрации Ангарского городского округа, однако на сегодняшний день у клуба имеются задолженности перед хоккеистами, тренерским штабом, персоналом и лигой.

ФХР взяла ситуацию на контроль, направила обращение на имя губернатора Иркутской области с просьбой об оказании содействия в урегулировании данной ситуации», – сказали в .

В «Ермаке» не платят зарплату с октября. Игроки обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию («СЭ»)