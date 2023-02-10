Фетисов о России на ОИ-2024: «В хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов стран, а нам условия навязывают. Кому-то выгодно разъединить россиян»
Вячеслав Фетисов поделился мнением об Олимпиаде-2024 и российских спортсменах.
Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна
«Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей. Они пришли... И буквально через десять минут разбились на три лагеря.
Консенсуса так и не нашли: надо – не надо, с флагом – без флага... Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем, и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос.
При этом в Олимпийской хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов, которые ведутся странами. А нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить – что, собственно говоря, и случилось у меня в студии», – сказал Фетисов.
Это бы сняло напряжение.
А потом можно и переиграть, если что.
А кому нужен МОК и ОИ без условных России, Китая, Африки и половины Азии? Пусть штаты со своими табаками соревнуются...
Кто хочет пусть едет.
Страны, выступающие против, и страны, собирающиеся бойкотировать - не совпадающие множества.
Слава, терминология не та.
Мы на трёх ОИ ездили в статусе наказанных.
Одна за допинг - две за подделку базы.
Нельзя допустить использования спорта в политических целях.
Любой спортсмен имеет право на личное мнение. Пусть неправильное. Введение дополнительных условий - прямое нарушение всех существующих правил.
Получается, что МОК, обвиняя Россию в том, что спортсменов используют в политике сам собирается делать именно это.