Фетисов о России на ОИ-2024: «В хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов стран, а нам условия навязывают. Кому-то выгодно разъединить россиян»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением об Олимпиаде-2024 и российских спортсменах. 

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна 

«Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей. Они пришли... И буквально через десять минут разбились на три лагеря.

Консенсуса так и не нашли: надо – не надо, с флагом – без флага... Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем, и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос.

При этом в Олимпийской хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов, которые ведутся странами. А нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить – что, собственно говоря, и случилось у меня в студии», – сказал Фетисов.

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23 комментария

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vvl
Админы надели памперсы, или мужчины поменяли сексуальную ориентацию.
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Виктор Бутко
Ответ Russ Ivan
О профессура кислых щей подъехала... А кому нужен МОК и ОИ без условных России, Китая, Африки и половины Азии? Пусть штаты со своими табаками соревнуются...
а зачем Китаю и африканским странам уходить из мок?
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expertmer2020
Думаю, можно было бы сделать заявление, что власть не будет вмешиваться в поездку на ОИ.

Это бы сняло напряжение.

А потом можно и переиграть, если что.
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alklimov2018
Кому-то выгодно разъединить россиян? Да вся государственная идеология последних лет на это направлена. А Фетисов такими опусами ее просто маскирует.
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expertmer2020
Ехать за свой счет - нормальный вариант.
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Alestern
Ответ expertmer2020
Единство России это миф - что и показало обсуждение в студии. Кто хочет пусть едет.
НО, исключительно за свой счёт!
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Russ Ivan
Ответ nnp165
Ещё один особо умный, кто считает что «свои люди» решили бы этот вопрос. Да не решили бы ни фига, потому как такое «наше решение», тупо привело бы к бойкоту и концу МОК в том виде как он есть. По одной простой причине, бойкотировать бы стали страны, откуда основные деньги, спонсоры и ТВ контакты. Ну вот в боксе «наш человек» в Федерации, итог США не едет на ЧМ. Но это любительская местечковая федерация, которая по сути ничего не зарабатывает, там может и пройдёт, но ОИ нет. ОИ это коммерческий процесс, без США и Европы МОК тупо обанкротится.
О профессура кислых щей подъехала...
А кому нужен МОК и ОИ без условных России, Китая, Африки и половины Азии? Пусть штаты со своими табаками соревнуются...
0
-1
-1
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expertmer2020
Единство России это миф - что и показало обсуждение в студии.

Кто хочет пусть едет.
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Alex1104
Ответ nnp165
МОК всего навсего не хочет получить бойкоты со стороны стран откуда идет куда как больше половины денег. Поэтому и крутится как уж на сковородке реально пытаясь хоть как-то втащить российских спортсменов без того, чтобы ОИ пришлось бы тупо отменить. Вспомните Паралимпиаду в Пекине. Российские, белорусские спортсмены уже были там когда все началось, Паралимпийский комитет не хотел отстранять, первоначально потребовал только снятия любой символики, но пригрозили таким бойкотом, что пришлось отстранять, иначе соревнований просто не было бы. Здесь ровно тоже самое. И когда МОК заявляет, что отстранение России это не наказание, а защитная мера, они нисколько не юлят, это так и есть. Именно что защитная мера по отношению к олимпийскому движению, что недавно CAS подтвердил. Потому как, если МОК сейчас заявит что Россия участвует на общих правах и в полном объеме, однозначно не будет ОИ-24 в Париже и совсем не факт что сам МОК останется существовать.
Не будет бойкота. Максимум - 5 стран, не имеющих большого веса. Но думаю, что значительно меньше.
Страны, выступающие против, и страны, собирающиеся бойкотировать - не совпадающие множества.
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expertmer2020
- Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем, и надо ехать в статусе, который разрешат.

Слава, терминология не та.

Мы на трёх ОИ ездили в статусе наказанных.

Одна за допинг - две за подделку базы.
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Николай Горнаков
США и Норвегия взорвали трубопровод. Жду когда МОК отстранит спортсменов из этих стран.
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Alestern
это и называется - дискриминация по национальному признаку...
+5
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nnp165
Ответ Russ Ivan
Надо было своевременно во все федерации и МОК своих людей пропихивать или уж покупать полезных. А не языком чесать и высказывать сто пятьсот озабоченностей. Обещали свои альтернативные игры сделать, где хоть одна попытка? Кроме пускания пузырей и деревенских игр ничего нет...
Ещё один особо умный, кто считает что «свои люди» решили бы этот вопрос. Да не решили бы ни фига, потому как такое «наше решение», тупо привело бы к бойкоту и концу МОК в том виде как он есть. По одной простой причине, бойкотировать бы стали страны, откуда основные деньги, спонсоры и ТВ контакты. Ну вот в боксе «наш человек» в Федерации, итог США не едет на ЧМ. Но это любительская местечковая федерация, которая по сути ничего не зарабатывает, там может и пройдёт, но ОИ нет. ОИ это коммерческий процесс, без США и Европы МОК тупо обанкротится.
+1
-1
0
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Ми Ша
На кого рассчитан весь этот бред?
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nnp165
Ответ Alex1104
Любые "дополнительные критерии", которые не имеют отношения к спорту, не прописаны ни в каких правилах, принимать нельзя. Нельзя допустить использования спорта в политических целях. Любой спортсмен имеет право на личное мнение. Пусть неправильное. Введение дополнительных условий - прямое нарушение всех существующих правил. Получается, что МОК, обвиняя Россию в том, что спортсменов используют в политике сам собирается делать именно это.
МОК всего навсего не хочет получить бойкоты со стороны стран откуда идет куда как больше половины денег. Поэтому и крутится как уж на сковородке реально пытаясь хоть как-то втащить российских спортсменов без того, чтобы ОИ пришлось бы тупо отменить. Вспомните Паралимпиаду в Пекине. Российские, белорусские спортсмены уже были там когда все началось, Паралимпийский комитет не хотел отстранять, первоначально потребовал только снятия любой символики, но пригрозили таким бойкотом, что пришлось отстранять, иначе соревнований просто не было бы. Здесь ровно тоже самое. И когда МОК заявляет, что отстранение России это не наказание, а защитная мера, они нисколько не юлят, это так и есть. Именно что защитная мера по отношению к олимпийскому движению, что недавно CAS подтвердил. Потому как, если МОК сейчас заявит что Россия участвует на общих правах и в полном объеме, однозначно не будет ОИ-24 в Париже и совсем не факт что сам МОК останется существовать.
0
0
0
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AryanPamir1488
Ответ Андрей Андреев
Этот кто-то очень маленького роста и сидит очень глубоко под землей.
Кокаиновый Зеля?
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Vadoniy
"Кому-то выгодно" и у кого-то, надо сказать, прекрасно получается
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SadButTrue
Ответ Russ Ivan
Надо было своевременно во все федерации и МОК своих людей пропихивать или уж покупать полезных. А не языком чесать и высказывать сто пятьсот озабоченностей. Обещали свои альтернативные игры сделать, где хоть одна попытка? Кроме пускания пузырей и деревенских игр ничего нет...
Странно, правда? Не получилось со своим МОК и олимпиадой, но вот-вот получится со своим айфоном, боингом, теслой и лекарствами от рака.
+1
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Vadoniy
Ответ Russ Ivan
Надо было своевременно во все федерации и МОК своих людей пропихивать или уж покупать полезных. А не языком чесать и высказывать сто пятьсот озабоченностей. Обещали свои альтернативные игры сделать, где хоть одна попытка? Кроме пускания пузырей и деревенских игр ничего нет...
Ну вон евротур "заменили" - наслаждайтесь.
0
0
0
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Alex1104
Любые "дополнительные критерии", которые не имеют отношения к спорту, не прописаны ни в каких правилах, принимать нельзя.
Нельзя допустить использования спорта в политических целях.
Любой спортсмен имеет право на личное мнение. Пусть неправильное. Введение дополнительных условий - прямое нарушение всех существующих правил.
Получается, что МОК, обвиняя Россию в том, что спортсменов используют в политике сам собирается делать именно это.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
Этот кто-то очень маленького роста и сидит очень глубоко под землей.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
Надо было своевременно во все федерации и МОК своих людей пропихивать или уж покупать полезных. А не языком чесать и высказывать сто пятьсот озабоченностей. Обещали свои альтернативные игры сделать, где хоть одна попытка? Кроме пускания пузырей и деревенских игр ничего нет...
+1
-3
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Jesse Boy
кому-то? вот тайна за семью печатями, конечно...
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