Фетисов о России на ОИ-2024: «В хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов стран, а нам условия навязывают. Кому-то выгодно разъединить россиян»

поделился мнением об Олимпиаде-2024 и российских спортсменах.

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна

«Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей. Они пришли... И буквально через десять минут разбились на три лагеря.

Консенсуса так и не нашли: надо – не надо, с флагом – без флага... Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем, и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос.

При этом в Олимпийской хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов, которые ведутся странами. А нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить – что, собственно говоря, и случилось у меня в студии», – сказал Фетисов.