В Новокузнецке открыли арену «Кузни» на 7 тысяч зрителей. Фетисов стал почетным гостем: «Команда должна стать обладателем Кубка Гагарина с такой поддержкой»

Теги Металлург Нк Алексей Морозов Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Хоккей

В Новокузнецке открыли хоккейную арену после реконструкции.

8 февраля «Арена Кузнецких металлургов» имени Олега Короленко открылась после капитального ремонта.

Одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал Вячеслав Фетисов.

«Это огромная честь – быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены.

Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту – играть в большой хоккей.

Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», – сказал Фетисов.

Отмечается, что комплекс вместимостью около семи тысяч человек соответствует всем регламентам КХЛ.

Первый матч на арене провели «Легенды хоккея» и новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы». Игра завершилась со счетом 7:6 в пользу «Легенд хоккея», в составе которых играли Фетисов, Алексей Морозов и Андрей Коваленко.

7 комментариев

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Габорик
Ответ Огюст
Было бы не плохо, если бы в Новокузнецке воскрес хоккей на высшем уровне,как в былые времена ! Много хороших хоккеистов начинали свой путь из тех мест- Орлов, Иван Телегин, Капризов, Вратарь Соколов и тд !
Соколов, Сорокин - какая разница :)
0
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KirGre
Ответ Огюст
Было бы не плохо, если бы в Новокузнецке воскрес хоккей на высшем уровне,как в былые времена ! Много хороших хоккеистов начинали свой путь из тех мест- Орлов, Иван Телегин, Капризов, Вратарь Соколов и тд !
При всем уважении к вам, называете какую-то тупую телегу, но не называете самого легендарного Новокузнецкого игрока , как так ?
+2
0
+2
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Сергей Кот
Ответ Огюст
Было бы не плохо, если бы в Новокузнецке воскрес хоккей на высшем уровне,как в былые времена ! Много хороших хоккеистов начинали свой путь из тех мест- Орлов, Иван Телегин, Капризов, Вратарь Соколов и тд !
ща бы вспомнить вратаря Соколова, но не вспомнить Бобровского)
+4
0
+4
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Руслан Х
Ответ Александр Романов
Ага И металлург выгнали в Чехов
Или-или…🤷🏻‍♂️
0
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0
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fedorbazaykin
Популизм это все, вначале хоть бы в КХЛ заново попали
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0
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Огюст
Было бы не плохо, если бы в Новокузнецке воскрес хоккей на высшем уровне,как в былые времена ! Много хороших хоккеистов начинали свой путь из тех мест- Орлов, Иван Телегин, Капризов, Вратарь Соколов и тд !
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ага
И металлург выгнали в Чехов
+4
0
+4
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