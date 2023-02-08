В Новокузнецке открыли арену «Кузни» на 7 тысяч зрителей. Фетисов стал почетным гостем: «Команда должна стать обладателем Кубка Гагарина с такой поддержкой»

В Новокузнецке открыли хоккейную арену после реконструкции.

8 февраля «Арена Кузнецких металлургов» имени Олега Короленко открылась после капитального ремонта.

Одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал .

«Это огромная честь – быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены.

Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту – играть в большой хоккей.

Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», – сказал Фетисов.

Отмечается, что комплекс вместимостью около семи тысяч человек соответствует всем регламентам .

Первый матч на арене провели «Легенды хоккея» и новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы». Игра завершилась со счетом 7:6 в пользу «Легенд хоккея», в составе которых играли Фетисов, и .