Фетисов, Касатонов, Якушев, Каменский и Жамнов сыграют с участниками СВО в матче на Кубок губернатора Кузбасса
Участники СВО примут участие в хоккейном матче на Кубок губернатора Кузбасса.
8 февраля в Новокузнецке пройдет игра, приуроченная к открытию «Арены кузнецких металлургов» после реконструкции.
В матче примут участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Виталий Прохоров, Сергей Шепелев, народный артист РФ Игорь Бутман, а также Алексей Морозов и Андрей Коваленко.
Как сообщает «Комсомольская правда», соперниками звезд станут новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы», воспитанники детской хоккейной команды «Металлург» и участники СВО.
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