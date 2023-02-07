Фетисов, Касатонов, Якушев, Каменский и Жамнов сыграют с участниками СВО в матче на Кубок губернатора Кузбасса

Участники СВО примут участие в хоккейном матче на Кубок губернатора Кузбасса.

8 февраля в Новокузнецке пройдет игра, приуроченная к открытию «Арены кузнецких металлургов» после реконструкции.

В матче примут участие , Алексей Касатонов, , , , Виталий Прохоров, Сергей Шепелев, народный артист РФ Игорь Бутман, а также Алексей Морозов и Андрей Коваленко.

Как сообщает «Комсомольская правда», соперниками звезд станут новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы», воспитанники детской хоккейной команды «Металлург» и участники СВО.

Губернатор Кузбасса об открытии арены «Кузни»: «Объект соответствует всем регламентам КХЛ. Ребята борются за право войти в число игроков лиги»