В Новокузнецке создадут филиал академии Фетисова. Подписан договор с «Промсвязьбанком» о строительстве двух круглогодичных хоккейных залов

Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов КХЛ ВХЛ детский хоккей Хоккей

В Новокузнецке откроют филиал хоккейной академии Вячеслава Фетисова.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и двукратный олимпийский чемпион подписали соответствующее соглашение.

«Для того, чтобы хоккей с шайбой развивался, выходил на высочайший мировой уровень, нам нужно сделать еще несколько очень важных действий. Первое – в Кузбассе должна быть школа хоккея.

И мы вместе с Вячеславом Фетисовым подписываем соглашение о создании филиала Академии хоккея с шайбой имени в Новокузнецке», – сказал Цивилев.

По слова главы региона, также подписан договор с «Промсвязьбанком» – о строительстве в Новокузнецке двух спортивных круглогодичных залов для хоккея.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hemsky
Хоккейный зал? или каток? арена?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий