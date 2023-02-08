В Новокузнецке создадут филиал академии Фетисова. Подписан договор с «Промсвязьбанком» о строительстве двух круглогодичных хоккейных залов

В Новокузнецке откроют филиал хоккейной академии .

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и двукратный олимпийский чемпион подписали соответствующее соглашение.

«Для того, чтобы хоккей с шайбой развивался, выходил на высочайший мировой уровень, нам нужно сделать еще несколько очень важных действий. Первое – в Кузбассе должна быть школа хоккея.

И мы вместе с Вячеславом Фетисовым подписываем соглашение о создании филиала Академии хоккея с шайбой имени в Новокузнецке», – сказал Цивилев.

По слова главы региона, также подписан договор с «Промсвязьбанком» – о строительстве в Новокузнецке двух спортивных круглогодичных залов для хоккея.