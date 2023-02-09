Ласьков о Кошелеве: «Очень много уток в прессе. Он состоит на учете в военкомате, у него отсрочка. Если бы были проблемы, «Металлургу» бы сообщили»

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Сергей Ласьков сообщил, что у Семена Кошелева нет проблем с военкоматом.

Ранее на сайте суда Уфы появилась информация, что некий Семен Юрьевич Кошелев был вызван в суд по обвинению по статье 291, часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ («Дача взятки должностному лицу» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

Сообщалось, что обвинение может быть связано с уфимскими делами о покупке военных билетов.

«Семен Кошелев состоит на учете в магнитогорском военкомате, он учится в нашем институте, и у него отсрочка, кажется, до 2025 года. Я лично видел его дело, видел справку из института.

Да, претензии в свое время были – еще осенью, но если были бы какие-то проблемы сейчас, клубу бы сообщили. Очень много уток в прессе почему-то. Один сказал – все поверили», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

Форвард «Металлурга» Кошелев обвиняется в даче взятки в крупном размере («Пруфы»)

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Армия должна быть профессиональной ! А то что сейчас … все видят
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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