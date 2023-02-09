Директор «Металлурга» о серии поражений: «Доверяем Воробьеву, поэтому не пошли на смену главного тренера»

рассказал, почему Металлург» не уволил главного тренера Илью Воробьева.

– Вы участвовали в ледовых тренировках. Был ли момент, когда вы были готовы встать на лавку?

– Нет, мне этого точно не хотелось. Не вижу смысла в этом. У нас сформирован тренерский штаб, которым мы довольны. Тренеры работают прилично.

– Почему «Металлург» не решился на замену , когда шла серия поражений?

– Потому что мы доверяем Воробьеву. В начале сезона, когда общались с вами, я говорил то же самое. Поэтому мы не пошли на смену главного тренера.

– В чем, помимо доверия, выражалась уверенность в том, что Илья Воробьев исправит ситуацию?

– Один человек не может исправить ситуацию. Есть коллектив, который работает над этим. Дело не только в главном тренере. В команде работают вице-президент, спортивный директор, хоккеисты, капитан, тренерский штаб. Только вместе мы сможем справиться с такой ситуацией. Одному человеку сделать это не под силу.

– Но вы, как спортивный директор, выполнили озвученную летом цель: сохранили костяк прошлогодней команды. Но игра изменилась.

– Игра такая же. Мы немного меняли ее, но она не пошла. Потом поменяли ее снова в сторону прошлого сезона. Два матча выиграли – надеюсь, так будет и дальше, – сказал спортивный директор « ».