Форвард «Металлурга» Кошелев обвиняется в даче взятки в крупном размере («Пруфы»)

Хоккеист « » обвиняется в даче взятки.

Как сообщает издание «Пруфы», нападающему клуба Фонбет Чемпионата КХЛ вменяются две статьи – «дача взятки должностному лицу» и «дача взятки должностному лицу в крупном размере» (статья 291 часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ).

8 февраля стало известно, что судебное заседание в Ленинском районном суде Уфы по делу о даче взятки было перенесено на 21 марта.

Утверждается, что хоккеист в телефонном разговоре отказался комментировать ситуацию.

Обвинение Кошелева может быть связано с уфимскими делами о покупке военных билетов.

Напомним, ранее бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета.