«Когда СКА играет по системе – видим результат. Майе и Лайпсик – одни из сильнейших в КХЛ». Ротенберг об игре с «Металлургом»
Роман Ротенберг объяснил, почему СКА важно играть по системе.
Питерская команда проиграла «Металлургу» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Показалось, вы начали достаточно активно, но «Металлург» перетерпел и смог завладеть инициативой. Почему не удалось продолжить так активно играть?
– Здесь много факторов. В первую очередь, мы пропустили голы из-за индивидуальных ошибок. Где-то это повлияло на команду, но мы перегруппировались и продолжили играть по своей системе.
Сегодня против нас вышел очень сильный соперник с сильными хорошими игроками – Филипп Майе, Брендан Лайпсик сейчас одни из сильнейших в лиге плюс прекрасно сыграл вратарь.
Да, было непросто, но здесь все идет от нас. Когда мы играем по системе, как в третьем периоде, то мы видим нашу команду, видим результат.
Повторюсь: мы немного выпали из игрового тонуса: перелеты, другой размер площадки – все это влияет.
Но все в равных условиях, поэтому все команды идут рядом. Мы готовимся к плей-офф и к этому моменту хотим подвести всех игроков к общему знаменателю, – сказал главный тренер СКА.
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