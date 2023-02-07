«Когда СКА играет по системе – видим результат. Майе и Лайпсик – одни из сильнейших в КХЛ». Ротенберг об игре с «Металлургом»

объяснил, почему СКА важно играть по системе.

Питерская команда проиграла « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

– Показалось, вы начали достаточно активно, но «Металлург» перетерпел и смог завладеть инициативой. Почему не удалось продолжить так активно играть?

– Здесь много факторов. В первую очередь, мы пропустили голы из-за индивидуальных ошибок. Где-то это повлияло на команду, но мы перегруппировались и продолжили играть по своей системе.

Сегодня против нас вышел очень сильный соперник с сильными хорошими игроками – , Брендан Лайпсик сейчас одни из сильнейших в лиге плюс прекрасно сыграл вратарь.

Да, было непросто, но здесь все идет от нас. Когда мы играем по системе, как в третьем периоде, то мы видим нашу команду, видим результат.

Повторюсь: мы немного выпали из игрового тонуса: перелеты, другой размер площадки – все это влияет.

Но все в равных условиях, поэтому все команды идут рядом. Мы готовимся к плей-офф и к этому моменту хотим подвести всех игроков к общему знаменателю, – сказал главный тренер .