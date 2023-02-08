Григорий Дронов: «Команды Востока закрываются с первого периода, в откат. «Металлург» настраивает себя на игру в атаке»

Теги Металлург Мг КХЛ Григорий Дронов Спорт-Экспресс Хоккей

Григорий Дронов считает, что команды Восточной конференции играют в оборонительный хоккей.

– Спад давит на игроков? Понятно, что в плей-офф вы попадете. А с какого места, наверное, не так принципиально на Востоке.

– Да, сейчас Восток очень плотный. Ни одна команда в плей-офф не будет подарком. Со всеми придется биться.

С какого места выйдем, в принципе без разницы. Главное – подготовиться к плей-офф и правильно включать голову.

– В лиге впервые такая плотность на Востоке?

– За семь лет в команде я не помню, чтобы так все было ровно. Интересно, конечно, на Востоке, но приходится вообще не выключаться из борьбы.

– Можете чем-то объяснить такую конкуренцию?

– Может быть, из-за потолка зарплат. Хоккей чуть поменялся. Все стали играть более-менее ровно.

– Хоккей изменился в плане стиля и системы?

– Да. На Востоке, считаю, стали играть более пассивно. Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат. Все научились играть в обороне – и со всеми тяжело.

– К «Магнитке» «закрыться и в откат» не относится?

– Да. Мы настраиваем себя на игру в атаке. Но и про оборону забывать не должны. В плей-офф очень важна оборона, – сказал защитник «Металлурга».

1 комментарий

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Сергей Кузнецов
Вы в атаке?!! Ржу не могу!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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