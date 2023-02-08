Сорокин делит с Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ (по 5). У обоих больше поражений, чем побед

Теги рейтинги Айлендерс Вашингтон Даллас НХЛ Илья Сорокин Дарси Кюмпер Джейк Эттинджер Хоккей

Илья Сорокин делит с Дарси Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ (по 5).

Вратарь «Айлендерс» сегодня сыграл на ноль против «Сиэтла» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отразив все 32 броска. 

Он делит лидерство по сухим матчам в текущем сезоне с вратарем «Вашингтона» Дарси Кюмпером. На третьем месте идет вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер (4). 

Примечательно, что у обоих лидеров в текущей регулярке больше поражений, чем побед. У Сорокина на данный момент 17 побед против 20 поражений, у Кюмпера – 15 против 18. 

3 комментария

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oberkorn
Странно это. И Вашингтон, и острова, рискуют пролететь мимо плова
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Deathspell Omega
У Сорокина 17 побед, а не 16...
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GeroyamSala
Очень удивляет тут наличие Кюмпера
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