Сорокин делит с Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ (по 5). У обоих больше поражений, чем побед

делит с Дарси Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне (по 5).

Вратарь « » сегодня сыграл на ноль против «Сиэтла» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отразив все 32 броска.

Он делит лидерство по сухим матчам в текущем сезоне с вратарем « » Дарси Кюмпером. На третьем месте идет вратарь « » Джейк Эттинджер (4).

Примечательно, что у обоих лидеров в текущей регулярке больше поражений, чем побед. У Сорокина на данный момент 17 побед против 20 поражений, у Кюмпера – 15 против 18.