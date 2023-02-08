Сорокин делит с Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ (по 5). У обоих больше поражений, чем побед
Илья Сорокин делит с Дарси Кюмпером 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ (по 5).
Вратарь «Айлендерс» сегодня сыграл на ноль против «Сиэтла» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отразив все 32 броска.
Он делит лидерство по сухим матчам в текущем сезоне с вратарем «Вашингтона» Дарси Кюмпером. На третьем месте идет вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер (4).
Примечательно, что у обоих лидеров в текущей регулярке больше поражений, чем побед. У Сорокина на данный момент 17 побед против 20 поражений, у Кюмпера – 15 против 18.
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