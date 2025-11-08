Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари». У вратаря 6 побед в 11 играх в сезоне при 92,7% сэйвов и КН 2,33

Спенсер Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари».

Вратарь «Чикаго » Спенсер Найт был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (4:0).

24-летний американец отразил все 33 броска по своим воротам. Матч на ноль стал для него 6-м в карьере и первым в составе «Блэкхокс».

В текущем сезоне у Найта 6 побед в 11 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.