У Сорокина 15 шатаутов в 113 матчах в НХЛ. Это 5-й результат в лиге за последние 80 лет

У Ильи Сорокина 15 шатаутов в 113 матчах в – 5-й результат в НХЛ за последние 80 лет.

Вратарь « » сегодня сыграл на ноль против «Сиэтла» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отразив все 32 броска.

Сухой матч стал для него 5-м в текущем сезоне и 15-м – в карьере в лиге.

Сорокин достиг этого показателя за 113 матчей. Это 6-й результат с сезона-1943/44. Быстрее 15 шатаутов сделали Тони Эспозито (за 70 игр), (за 88), Жак Плант (за 89) и Глен Холл (за 112).

В истории «Айлендерс» россиянин вышел на чистое 4-е место по числу шатаутов, опередив (14). Впереди идут Гленн Реш (25), Билли Смит (22) и (16).

Сорокина точно номинируют на «Везину»: уже пятый шатаут в сезоне и очень солидная статистика