У Сорокина 15 шатаутов в 113 матчах в НХЛ. Это 5-й результат в лиге за последние 80 лет

Теги рейтинги Айлендерс Рик ДиПьетро НХЛ Терри Савчак Фил Эспозито Жак Плант Глен Холл Томми Сало Билли Смит Гленн Реш Илья Сорокин Хоккей

У Ильи Сорокина 15 шатаутов в 113 матчах в НХЛ – 5-й результат в НХЛ за последние 80 лет.

Вратарь «Айлендерс» сегодня сыграл на ноль против «Сиэтла» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отразив все 32 броска.

Сухой матч стал для него 5-м в текущем сезоне и 15-м – в карьере в лиге. 

Сорокин достиг этого показателя за 113 матчей. Это 6-й результат с сезона-1943/44. Быстрее 15 шатаутов сделали Тони Эспозито (за 70 игр), Терри Савчак (за 88), Жак Плант (за 89) и Глен Холл (за 112). 

В истории «Айлендерс» россиянин вышел на чистое 4-е место по числу шатаутов, опередив Томми Сало (14). Впереди идут Гленн Реш (25), Билли Смит (22) и Рик ДиПьетро (16). 

Сорокина точно номинируют на «Везину»: уже пятый шатаут в сезоне и очень солидная статистика

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6 комментариев

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Afinogenov
Ответ Костя Кот
представьте, если бы он играл в условном Бостоне!
В Бостоне есть Ульмарк. Да, он не всегда так классно играет, понятное дело, но высокий уровень он способен держать.
А вот в Каролину бы...

Но есть надежда, что Айлы возьмутся за дело, и Сорокин продолжит карьеру в контендере. И станет легендой этого клуба.
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dzenga 1
Просто уважуха!!! Каждый сезон в нхл феерит русский вратарь!
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Костя Кот
представьте, если бы он играл в условном Бостоне!
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po-spravedlivosti
Теперь бы Айлам и Сорокину подтянуть процент побед
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Jurijs isajevs
1-е место в клубной истории - только вопрос времени.
+13
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Константин Константинов
🔥
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