Беттмэн об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики: «Мы должны уважать выбор. Инклюзивность – в понимании различий»

высказался об отказе и « » от ЛГБТ-символики.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1): «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения».

«Вы знаете, каковы наши цели, вы знаете ценности и намерения НХЛ, будь то на уровне лиги или на уровне клубов.

Но мы также должны уважать некоторый индивидуальный выбор. Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим.

Разнообразие и дружелюбие заключается, в том числе, в понимании этих различий», – сказал комиссионер .

По его словам, терпимость к различным точкам зрения является частью «открытости, гостеприимства и инклюзивности».

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ