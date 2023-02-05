Беттмэн об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики: «Мы должны уважать выбор. Инклюзивность – в понимании различий»
Гэри Беттмэн высказался об отказе Ивана Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1): «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения».
«Вы знаете, каковы наши цели, вы знаете ценности и намерения НХЛ, будь то на уровне лиги или на уровне клубов.
Но мы также должны уважать некоторый индивидуальный выбор. Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим.
Разнообразие и дружелюбие заключается, в том числе, в понимании этих различий», – сказал комиссионер НХЛ.
По его словам, терпимость к различным точкам зрения является частью «открытости, гостеприимства и инклюзивности».
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Впрочем, у них аргумент на всё найдётся, но принудительное участие в их акциях продать всё же сложнее.
Каждую запятую выверяли, наверняка, в его этом спитче.