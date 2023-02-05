Беттмэн об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики: «Мы должны уважать выбор. Инклюзивность – в понимании различий»

Теги Рейнджерс Филадельфия Гэри Беттмэн НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Гэри Беттмэн высказался об отказе Ивана Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Затем хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1): «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения».

«Вы знаете, каковы наши цели, вы знаете ценности и намерения НХЛ, будь то на уровне лиги или на уровне клубов.

Но мы также должны уважать некоторый индивидуальный выбор. Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим.

Разнообразие и дружелюбие заключается, в том числе, в понимании этих различий», – сказал комиссионер НХЛ.

По его словам, терпимость к различным точкам зрения является частью «открытости, гостеприимства и инклюзивности».

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20 комментариев

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kene ludeef:3
Ответ Iuasamotu
Если людей оставить наедине со своими врождёнными инстинктами, то человечество очень быстро вернётся в средневековье, а потом уже в первобытный строй. Акции в поддержку ЛГБТ, это не просто поддержка геев, это уровень повыше, ибо активные люди пытаются сделать наш мир добрее и терпимее. А когда наш мир начнёт уважать геев, лысых, очкариков, женщин, и даже "китайцев", тогда у человечества будет шанс на будущее.
будущее без детей?это как?
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нацистская украина
Ответ Iuasamotu
Если людей оставить наедине со своими врождёнными инстинктами, то человечество очень быстро вернётся в средневековье, а потом уже в первобытный строй. Акции в поддержку ЛГБТ, это не просто поддержка геев, это уровень повыше, ибо активные люди пытаются сделать наш мир добрее и терпимее. А когда наш мир начнёт уважать геев, лысых, очкариков, женщин, и даже "китайцев", тогда у человечества будет шанс на будущее.
и кто следующие после лгбт? педофилы?
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justbored
Ответ Александр Воронин
Чур меня от такого "будущего"
Великие стройки коммунизма по вам плачут!
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Rialto
Ответ баньщик
хватит обижаться на то, что украинцы не захотели вам сдаться.
Ага, украинцы решили исчезнуть как нация
+2
-3
-1
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Александр Воронин
Ответ Iuasamotu
Если людей оставить наедине со своими врождёнными инстинктами, то человечество очень быстро вернётся в средневековье, а потом уже в первобытный строй. Акции в поддержку ЛГБТ, это не просто поддержка геев, это уровень повыше, ибо активные люди пытаются сделать наш мир добрее и терпимее. А когда наш мир начнёт уважать геев, лысых, очкариков, женщин, и даже "китайцев", тогда у человечества будет шанс на будущее.
Чур меня от такого "будущего"
+2
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+2
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баньщик
Ответ Александр Невский
Возьмите в НХЛ украинцев те оденут все что хочешь.
хватит обижаться на то, что украинцы не захотели вам сдаться.
+7
-8
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Rialto
Ответ Iuasamotu
Если людей оставить наедине со своими врождёнными инстинктами, то человечество очень быстро вернётся в средневековье, а потом уже в первобытный строй. Акции в поддержку ЛГБТ, это не просто поддержка геев, это уровень повыше, ибо активные люди пытаются сделать наш мир добрее и терпимее. А когда наш мир начнёт уважать геев, лысых, очкариков, женщин, и даже "китайцев", тогда у человечества будет шанс на будущее.
Глиномес сгинь от сюда
+3
-1
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justbored
Ответ Iuasamotu
Если людей оставить наедине со своими врождёнными инстинктами, то человечество очень быстро вернётся в средневековье, а потом уже в первобытный строй. Акции в поддержку ЛГБТ, это не просто поддержка геев, это уровень повыше, ибо активные люди пытаются сделать наш мир добрее и терпимее. А когда наш мир начнёт уважать геев, лысых, очкариков, женщин, и даже "китайцев", тогда у человечества будет шанс на будущее.
Квод эрат демонстрандум. Они вам сразу включат лозунги про "шанс на будущее".
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Александр Невский
Возьмите в НХЛ украинцев те оденут все что хочешь.
+17
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Iuasamotu
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justbored
Тут ключевым должно было стать "embracing themselves in causes", потому что на "express their beliefs" у прогрессивистских тоталитаристов аргумент найдётся всегда.

Впрочем, у них аргумент на всё найдётся, но принудительное участие в их акциях продать всё же сложнее.
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Rustam Gilmutdinov
Тони де Анджело вдруг захотел обратно на МСГ
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Rustam Gilmutdinov
Для толерантного НЙ это очень удивительно. Интересно, кто стоит за этим?!
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Zlodimir
Если c NHL и хоккея в мире появится новая повестка под названием: «Адекватность» - это будет очень круто!
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Дмитрий
А можно без ценностей? Ведь это просто метание пластиковыми палками пластиковой формы в пространство обозначенное сваренными трубами с рыбацкой сеткой. И все это во время катания по замершей воде с помощью лезвий. Причем тут ценности, да еще и вот такие, про привод?
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Roman
База от Бэтмена
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ni
Тяжко было Бэттмену!
Каждую запятую выверяли, наверняка, в его этом спитче.
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Стэн Смит
Все-таки в хоккей играют настоящие мужчины, а не трансгендеры всякие
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PEGEON
Вау! Даже комиссионер лиги за адекватность!
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wraithsoulll
Готэм будет свободным.
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