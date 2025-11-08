  • Спортс
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»

Григорий Панин: хотел доиграть в «Салавате», финансы не стояли во главе угла.

Григорий Панин рассказал, что практически не обсуждал зарплату при переговорах с «Салаватом» о новом контракте летом. 39-летний защитник подписал соглашение на год и 15 млн рублей. 

– В межсезонье вы подписали однолетний контракт и пошли на понижение зарплаты. Хотелось сыграть еще один сезон или же помочь клубу и команде?

– Все вместе. Можно было гнаться за деньгами, сидеть и ждать, но я, наверное, не такой человек. По ходу карьеры, конечно, выбирал варианты, чтобы и зарплата устраивала, и клуб. Но сейчас я подошел к вопросу так, что я хочу здесь доиграть. Во время переговоров я прямо сказал: «Я хочу доиграть в «Салавате».

Разговаривал с Ринатом Рашитовичем [Башировым] летом. И финансовый вопрос не стоял во главе угла, он практически не обсуждался. Я понимал, что сезон будет тяжелым, будет больше работы у меня, больше работы в раздевалке и на лавке, больше работы у тренерского штаба.

Конечно, всегда хочется большего, и в карьере я всегда ставил самые высокие задачи. Даже сейчас они самые высокие и к себе, и к команде, и вообще в целом к клубу. Но ситуация сложилась так, – сказал Григорий Панин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
