Тренин набрал 100-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Айлендерс». У форварда «Миннесоты» 0+3 в 16 играх в сезоне при 72 хитах

Яков Тренин набрал 100-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Айлендерс».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин ассистировал при шайбе Данилы Юрова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (5:2).

На счету 28-летнего игрока стало 3 (0+3) очка в 16 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности среднем времени на льду 12:45.

За карьеру в рамках регулярок лиги – 100 (55+45) баллов в 391 игре.

Сегодня Тренин (13:12, «+1») отметился 1 броском в створ и 4 силовыми приемами. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.

Отметим, что он является лидером «Уайлд» по числу силовых приемов в текущем сезоне (72).