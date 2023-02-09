Агент о 25 голах Шалунова: «Хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов»

Агент Максима Шалунова оценил достижение игрока.

Форвард побил рекорд Йозефа Вашичека по голам за сезон Фонбет Чемпионата КХЛ в « » – 25 шайб.

— Думаю, это достижение не только Максима, но и клуба. Для него это особенно важно потому, что прошлый год не сложился из-за травм. Получился скомканный сезон, не совсем удачным.

Сейчас он пытается вернуться на свой уровень. Надеюсь, что на 25 голах Максим не остановится, хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов. У него еще есть время, чтобы пополнить свой багаж.

— Как он переживал критику со стороны болельщиков и журналистов в прошлом сезоне?

— Дело не в том, что его кто-то критиковал, Максим – такой человек, который очень требовательно относится к себе. В первую очередь он сам спрашивал с себя. То, что болельщики нагнетали, было дополнительно.

Но не все знают ситуацию. Столько травм, были объективные причины. Шалунов – это человек, который всегда пытается работать на максимуме как летом, так и в сезоне. В его профессионализме сомнений нет.

— Такой успех в этом сезоне связан с тем, что «Локомотив» – это подходящая для него команда?

— Ему комфортно играть в «Локомотиве» – хорошие партнеры, тренеры доверяет. Это имеет большое значение, – сказал .