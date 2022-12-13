Шалунов о тренерах: «Скабелка помог мне встать на верный путь. Никитин многому научил – не только в хоккее, но и в обычной жизни»

Теги Локомотив Игорь Никитин Андрей Скабелка КХЛ Максим Шалунов Хоккей

Максим Шалунов заявил, что Игорь Никитин стал для него особенным тренером. 

– Два ваших бывших наставника по «Сибири» и ЦСКА, Андрей Скабелка и Игорь Никитин, сменили друг друга в «Локомотиве»… 

– Да. Удивительно. И я, на самом деле, в этом плане счастливый человек, потому что в моей карьере было всего два тренера, и с обоими у меня очень хорошие отношения. А то, что так получилось… 

– Ирония судьбы? 

– Скорее, хоккейная жизнь. Здесь возможно все, что угодно. 

– Вы очень тепло отзываетесь об обоих специалистах. Как каждый из них повлиял на карьеру? 

– Скабелка – мой первый тренер на уровне КХЛ, он помог мне встать на верный путь. Можно сказать, проложил его. За это я ему очень благодарен. А с Никитиным я уже шестой сезон. Вместе с ним по этой дороге уже далеко прошли плечом к плечу. Он стал человеком, который многому меня научил, причем не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь те советы, которые даются на тренировках, можно применять и в другое время. Все наслаивается друг на друга, пересекается. 

– Никитин для вас – больше, чем просто тренер? 

– Да, безусловно, – сказал форвард «Локомотива»

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