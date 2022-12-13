Шалунов о тренерах: «Скабелка помог мне встать на верный путь. Никитин многому научил – не только в хоккее, но и в обычной жизни»

заявил, что стал для него особенным тренером.

– Два ваших бывших наставника по «Сибири» и ЦСКА, и Игорь Никитин, сменили друг друга в «Локомотиве»…

– Да. Удивительно. И я, на самом деле, в этом плане счастливый человек, потому что в моей карьере было всего два тренера, и с обоими у меня очень хорошие отношения. А то, что так получилось…

– Ирония судьбы?

– Скорее, хоккейная жизнь. Здесь возможно все, что угодно.

– Вы очень тепло отзываетесь об обоих специалистах. Как каждый из них повлиял на карьеру?

– Скабелка – мой первый тренер на уровне , он помог мне встать на верный путь. Можно сказать, проложил его. За это я ему очень благодарен. А с Никитиным я уже шестой сезон. Вместе с ним по этой дороге уже далеко прошли плечом к плечу. Он стал человеком, который многому меня научил, причем не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь те советы, которые даются на тренировках, можно применять и в другое время. Все наслаивается друг на друга, пересекается.

– Никитин для вас – больше, чем просто тренер?

– Да, безусловно, – сказал форвард .