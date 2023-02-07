Шалунов установил рекорд «Локомотива» по голам за сезон КХЛ – 25 шайб. Превзошел результат Вашичека

установил рекорд « » по голам в сезоне .

Нападающий ярославской команды забросил победную шайбу в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).

Этот гол стал 25-м в сезоне для форварда, что стало новым рекордом клуба по голам в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало – 24 шайбы в сезоне-2010/2011.

Шалунов набрал 36 (25+11) очков в 56 матчах текущего сезона.