Шалунов установил рекорд «Локомотива» по голам за сезон КХЛ – 25 шайб. Превзошел результат Вашичека
Максим Шалунов установил рекорд «Локомотива» по голам в сезоне КХЛ.
Нападающий ярославской команды забросил победную шайбу в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).
Этот гол стал 25-м в сезоне для форварда, что стало новым рекордом клуба по голам в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ.
Предыдущее достижение принадлежало Йозефу Вашичеку – 24 шайбы в сезоне-2010/2011.
Шалунов набрал 36 (25+11) очков в 56 матчах текущего сезона.
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