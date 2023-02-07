Шалунов установил рекорд «Локомотива» по голам за сезон КХЛ – 25 шайб. Превзошел результат Вашичека

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Максим Шалунов установил рекорд «Локомотива» по голам в сезоне КХЛ.

Нападающий ярославской команды забросил победную шайбу в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).

Этот гол стал 25-м в сезоне для форварда, что стало новым рекордом клуба по голам в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Йозефу Вашичеку – 24 шайбы в сезоне-2010/2011.

Шалунов набрал 36 (25+11) очков в 56 матчах текущего сезона.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STB
Вечная память Иожефу Вашичеку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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