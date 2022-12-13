Шалунов об НХЛ: «Надежда должна быть всегда, без нее сложно жить. Поживем – увидим»

сказал о том, что не теряет надежды когда-нибудь попасть в .

– Год назад вы перебрались из в . Многие требовали от вас сиюминутного результата, однако оправдать ожидания в полной мере не получилось, забросили только восемь шайб за регулярный чемпионат. Сейчас, спустя время, понимаете, из-за чего возникли проблемы?

– Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь все так, как и должно быть. И надо цепляться за это.

– На вашем счету уже 15 голов в нынешнем сезоне. До личного рекорда, установленного в сезоне-2017/18 за ЦСКА (20), – рукой подать. Задумываетесь об этом?

– Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которыми приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду.

– Срок вашего контракта с «Локомотивом» истекает весной 2024 года. Надежда уехать в НХЛ еще теплится?

– Она должна быть всегда. Без надежды сложно жить (смеется). Отвечу так: поживем – увидим. Сейчас меня все устраивает в Ярославле, – сказал форвард клуба из Ярославля.