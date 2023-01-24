Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам в сезоне КХЛ – 24 шайбы

повторил рекорд «Локомотива» по голам за сезон в .

Ярославская команда победила «Витязь» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде заброшенной шайбой отметился Шалунов – для него она стала 24-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил рекорд « » в истории КХЛ. Ранее 24 гола за регулярный чемпионат забил в сезоне-2010/11.

Шалунов набрал 35 (24+11) очков в 51 матче текущего сезона.