Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам в сезоне КХЛ – 24 шайбы

Теги Локомотив Йозеф Вашичек видео КХЛ Максим Шалунов Хоккей

Максим Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам за сезон в КХЛ.

Ярославская команда победила «Витязь» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде заброшенной шайбой отметился Шалунов – для него она стала 24-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил рекорд «Локомотива» в истории КХЛ. Ранее 24 гола за регулярный чемпионат забил Йозеф Вашичек в сезоне-2010/11.

Шалунов набрал 35 (24+11) очков в 51 матче текущего сезона.

5 комментариев

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KSA1985
В этом году молодец. Ещё бы за прошлый год вернул должок, желательно в этом ПО
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Rio de Janeiro
Ответ -=Neytron=-
Вашичек на момент приезда был твёрдым игроком основного состава Каролины, такие легионеры даже задолго до спецоперации к нам в лигу не приезжали, за редким редким исключением, а сейчас и подавно. В основном те кто барахтался между НХЛ и АХЛ, с драфта отказов и т.д. ну или кому надоело играть за копейки в АХЛ как Буше. Полностью согласен с вами. Но не хотелось бы принижать заслуги Максима, в этом сезоне здорово прибавил, очень полезен и по праву оправдывает звание самого дорого россиянина в лиге. Конечно надо учитывать и падения уровня лиги в целом, но тем не менее, Макс красавчик, большие надежды на него возлагаются.
В конкретной Каролине которая выиграла КС в 2006 он не был твёрдым игроком основы в отличие от финала 2002 а в целом по карьере безусловно это игрок уровня НХЛ и приезжал он как раз в этом статусе только уже из Айлендерс как и Яшин.Ко всему перечисленному в отношении Пепа помимо мастерства я бы ещё конечно добавил лидерские качества, по соотношению их и скиллов уникальный игрок в истории Локо
+1
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-=Neytron=-
Ответ Rio de Janeiro
Вашичека невозможно превзойти.У Пепы был абсолютно эксклюзивный уровень и уникальная генерация мастерства, полезности, универсальности поэтому ему не было цены.Да, не был такой суперзвездой как Демитра, Яшин и Коваленко, но как командый игрок, имхо, был сильнее всех их.Для той пиковой КХЛ Нашичек был как для нынешней Корбэн Найт только намного сильнее как игрок.Сорри, перед болельщиками Локо если сыплю соль на рану, просто, мне кажется, мы при каждом поводе должны вспоминать наших вечных ребят А Макс красавец.Очень прибавил в игре и его статистический прорыв это не история про просто реализацию и то что "полетело" а следствие работы над собой в 1 очередь физически, с руками, катанием и головой там всегда был порядок Болельщиков Локомотива с победой
Вашичек на момент приезда был твёрдым игроком основного состава Каролины, такие легионеры даже задолго до спецоперации к нам в лигу не приезжали, за редким редким исключением, а сейчас и подавно. В основном те кто барахтался между НХЛ и АХЛ, с драфта отказов и т.д. ну или кому надоело играть за копейки в АХЛ как Буше. Полностью согласен с вами. Но не хотелось бы принижать заслуги Максима, в этом сезоне здорово прибавил, очень полезен и по праву оправдывает звание самого дорого россиянина в лиге. Конечно надо учитывать и падения уровня лиги в целом, но тем не менее, Макс красавчик, большие надежды на него возлагаются.
+3
0
+3
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Ярославец75
Ответ Rio de Janeiro
Вашичека невозможно превзойти.У Пепы был абсолютно эксклюзивный уровень и уникальная генерация мастерства, полезности, универсальности поэтому ему не было цены.Да, не был такой суперзвездой как Демитра, Яшин и Коваленко, но как командый игрок, имхо, был сильнее всех их.Для той пиковой КХЛ Нашичек был как для нынешней Корбэн Найт только намного сильнее как игрок.Сорри, перед болельщиками Локо если сыплю соль на рану, просто, мне кажется, мы при каждом поводе должны вспоминать наших вечных ребят А Макс красавец.Очень прибавил в игре и его статистический прорыв это не история про просто реализацию и то что "полетело" а следствие работы над собой в 1 очередь физически, с руками, катанием и головой там всегда был порядок Болельщиков Локомотива с победой
Полностью согласен!
+3
0
+3
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Rio de Janeiro
Вашичека невозможно превзойти.У Пепы был абсолютно эксклюзивный уровень и уникальная генерация мастерства, полезности, универсальности поэтому ему не было цены.Да, не был такой суперзвездой как Демитра, Яшин и Коваленко, но как командый игрок, имхо, был сильнее всех их.Для той пиковой КХЛ Нашичек был как для нынешней Корбэн Найт только намного сильнее как игрок.Сорри, перед болельщиками Локо если сыплю соль на рану, просто, мне кажется, мы при каждом поводе должны вспоминать наших вечных ребят
А Макс красавец.Очень прибавил в игре и его статистический прорыв это не история про просто реализацию и то что "полетело" а следствие работы над собой в 1 очередь физически, с руками, катанием и головой там всегда был порядок
Болельщиков Локомотива с победой
+20
0
+20
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