Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам в сезоне КХЛ – 24 шайбы
Максим Шалунов повторил рекорд «Локомотива» по голам за сезон в КХЛ.
Ярославская команда победила «Витязь» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде заброшенной шайбой отметился Шалунов – для него она стала 24-й в нынешнем сезоне.
Таким образом, он повторил рекорд «Локомотива» в истории КХЛ. Ранее 24 гола за регулярный чемпионат забил Йозеф Вашичек в сезоне-2010/11.
Шалунов набрал 35 (24+11) очков в 51 матче текущего сезона.
А Макс красавец.Очень прибавил в игре и его статистический прорыв это не история про просто реализацию и то что "полетело" а следствие работы над собой в 1 очередь физически, с руками, катанием и головой там всегда был порядок
Болельщиков Локомотива с победой