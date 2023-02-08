Заварухин о 3:0: «Предупреждали, что «Витязь» – первый в КХЛ по игре в первом периоде. Здорово, что «Автомобилист забил быстрые два гола»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:0).

– Предупреждали ребят, что «Витязь» идет на первом месте во всей по игре в первом периоде. Здорово, что забили быстрые два гола. Дальше действовали по счету, где-то вратарь нас держал в игре.

В третьем периоде сыграли по результату – хорошее наложение, хороший гол. Спасибо ребятам, что выполнили установку и заработали нужные два очка.

– Вы перед матчем перетряхнули звенья. Довольны ли результатом?

– Особенно в нападении изменили звенья. Забили три гола – здорово. Значит, это повлияло на нападающих, немножко так стимулировало их, – сказал .