Заварухин о 3:0: «Предупреждали, что «Витязь» – первый в КХЛ по игре в первом периоде. Здорово, что «Автомобилист забил быстрые два гола»
Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с «Витязем» (3:0).
– Предупреждали ребят, что «Витязь» идет на первом месте во всей КХЛ по игре в первом периоде. Здорово, что забили быстрые два гола. Дальше действовали по счету, где-то вратарь нас держал в игре.
В третьем периоде сыграли по результату – хорошее наложение, хороший гол. Спасибо ребятам, что выполнили установку и заработали нужные два очка.
– Вы перед матчем перетряхнули звенья. Довольны ли результатом?
– Особенно в нападении изменили звенья. Забили три гола – здорово. Значит, это повлияло на нападающих, немножко так стимулировало их, – сказал Николай Заварухин.
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